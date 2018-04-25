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记者跑腿：新大明渠水质变差 上游恢复通水后水质有望改善

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-08 08:37

　　-本期关注：

　　市民宋先生反映，近几个月来，开元大道和关圣街交叉口以东的景观渠中漂浮着不少杂物，水质变差，还散发着难闻的气味儿，不知道这个问题何时能解决。

　　-听您倾诉：

　　宋先生家住洛龙区开元大道与关圣街交叉口附近一小区。每天早上，他会和老伴儿沿着开元大道南侧的人行道朝东健步走，但近几个月来，他们不得不放弃这种晨练方式。

　　“这段景观渠近两年来一直流污水，还散发着臭味儿，住在旁边的居民都不敢开窗户。”宋先生说，因没有了上游的水源，前段时间，景观渠的水面上漂了一层类似绿藻一样的东西，在市交警支队车管所门前，渠底的淤泥都露了出来。

　　3日，记者在宋先生所反映的那段景观渠旁看到，渠水最浅处水深不足10厘米，水体浑浊，水面上有漂浮物。

　　-所跑单位：

　　新区水系管理处

　　-跑腿经历：

　　3日上午，记者来到新区水系管理处，工作人员介绍，市民反映的问题他们正在处理。

　　“这段景观渠名叫新大明渠，近年来，该渠上游一楼盘在建设中将渠拦断，导致下游开元大道沿线等段的水系无法补充水源，加之雨水、生活污水留在景观渠内，使水质变差。”这名工作人员说，目前，他们正在做打捞工作，并组织人员开着挖掘机进入渠内清淤，但要想恢复景观渠水质，还要靠上游的活水。

　　这名工作人员还说，目前，他们和上游的建设单位沟通后得知，上游工地的主体建设已完工，原计划本月初恢复通水，后因故推迟，恢复通水的具体时间尚不能确定。

　　-办事结果：

　　目前已组织人员对新大明渠实施清淤工作，并打捞渠内杂物，待恢复通水后，该段大明渠水质有望改善。

　　-诉求人评价：

　　谢谢晚报记者帮忙了解景观渠的治理进度，希望我们的城市越来越美。（洛阳晚报首席记者 王博东）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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