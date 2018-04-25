第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会11日至13日举行

11日至13日，第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会将在洛阳会展中心举行。届时，来自世界各地的152家企业将亮相，不少企业会带来最新研发的智能机器人产品。

11日至13日，第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会将在洛阳会展中心举行。届时，来自世界各地的152家企业将亮相，不少企业会带来最新研发的智能机器人产品。

这些机器人个个本领高超，有的会快速识别人脸、进行语音交流、提供政务咨询；有的能查询天气，掌控家里的智能电器，还能为小朋友提供英语、数学等家教服务……

眼下，本届展览会正在积极筹备，现场将有哪些值得关注的亮点？记者带您抢先瞧。

来瞧：智能机器人将亮相

●政务服务型机器人

“您好，我是小盼，请问您要办理什么业务？”

在本届展览会上，由天津智汇时代科技有限公司最新研发的政务服务型机器人将举行新品发布仪式，这款机器人将集视觉识别、语音互动、触摸交流、自助服务等功能于一体。

“这款机器人主要应用于城市的行政服务中心，可以提供各类业务咨询服务。同时，它还可在交流中收集市民建议，并实时记录每个部门服务窗口的办事效率等。”该公司相关负责人刘则介绍。

当市民走近这款机器人时，它的视觉识别系统，将首先对市民的年龄及性别进行记录，并基于这些数据，提供有针对性的语音互动服务，它的胸前还有一块19英寸的电子屏，方便市民快捷查询各类业务的办理流程及办理进度等。同时，它还提供读取身份证和打印办事流程等服务。

●智能教育娱乐人形机器人

在本届展览会现场，由优必选联合腾讯云小微发布的智能教育娱乐人形机器人Qrobot Alpha也将亮相。

河南元德教育科技有限公司副总经理王宁介绍，这款机器人集娱乐、教育、生活助手等功能于一体。以教育功能为例，这款机器人就像一位知识丰富的教师，它内置了百科知识，能够翻译跟读、计算，同时还存有海量故事，内容丰富，针对不同年龄的对象。您如果说，“你好小微，我要听李白的诗歌”，它就会迅速回应。晚上，它还能为小朋友讲一个睡前故事。

来听：知名企业的多位人士将为您解读相关行业前沿信息

通过货架上方的感应摄像头，系统能够识别顾客从货架上拿了什么商品；当顾客走到店内的智能结算终端前时，屏幕上会自动显示顾客身份，自动生成订单，顾客买一罐可乐，从进店到结算完毕，快的十几秒就能完成……

说起京东的无人超市，您是不是也很有兴趣？11日10时至12时，将有来自京东、格力等企业的多位人士亮相洛阳会展中心，为您解读相关行业前沿信息。届时，市民可免费参与相关活动。

来体验：每日前50名到场市民可免费体验VR

除了与不同的智能机器人近距离互动，听知名企业人士高谈阔论，您还可以到现场的VR体验展区体验一把。届时，那里将放置20余台不同类型的VR体验机，涵盖太空遨游、侏罗纪时代探索等多个主题，每日前50名到场的市民可免费体验一次。(洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐)