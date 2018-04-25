生物篇：增强审题能力，训练答题技巧（家有考生）

近几年，高考生物试题的命题发生了一些变化，比如遗传部分的比重加大，难度增加；选修难度有所增加，内容不拘泥于教材等。如何增强复习的有效性，市一中高三生物教师周斐认为，考生应从以下方面着手。

近几年，高考生物试题的命题发生了一些变化，比如遗传部分的比重加大，难度增加；选修难度有所增加，内容不拘泥于教材等。如何增强复习的有效性，市一中高三生物教师周斐认为，考生应从以下方面着手。

回归教材，增强审题能力

近年来，高考生物命题虽以能力测试为主，但能力测试以知识为载体，考生还要巩固基础知识。回归教材，可通过整理错题找到薄弱点，并在书中找到相应知识点，建议考生每天用20分钟背相关知识。

同时，还要注意增强审题能力，在题目中找出关键词，联系教材知识点和题目设问要求，分析问题，厘清解题思路，将题干信息转化为所熟悉的知识，然后解答。

注重实验，关注社会热点

复习时，要认真领会每个实验的设计意图和原理。对教材中的实验要系统复习，比如实验目的、原理、材料用具、方法步骤、实验结论等。在解题时，应注意将自己置身于做实验的过程中，再根据这个过程回答有关问题。

高考中，社会热点问题常以新情境出现，解题时不要被题目中材料信息的“外表”所迷惑，这些新情境只不过是命题的切入点，其落脚点仍在教材中，且通常试题材料越新，涉及的知识方法越简单。考生应不断关注社会热点，特别是生命科学方面的，比如艾滋病的流行和防治、人类基因组计划、环境污染与治理等问题。

规避错误，训练答题技巧

非知识因素失分是不容忽视的问题，主要表现在答主观题时语言不够规范，不善于使用专业术语描述现象和结论，有错别字等。在备考中，可从教材中获取规范表达的素材，也可仔细研读高考原题及其标准答案，总结并记住最容易出错的地方。

选习题不在“多”而在“精”，最好是高考真题。对于河南考生，近3年至5年的海南卷和课标卷真题非常有参考价值，建议在理综生物的练习中，限时35分钟左右完成，并有意识地训练答题思路及技巧。选修部分，建议每天做1道至2道高考选修真题或模拟题。

做选择题和非选择题各有技巧

高考理综生物试卷的选择题在前面，非选择题在后面，答题时需注意以下方面。

●选择题

建议考生拿笔逐字读题，找出关键词及题图中的有用信息，并与教材知识点相联系。近几年高考生物选择题中涉及“正确的是”“不正确的是”“错误的是”的试题约占一半。一般来说，“知识错误”排第一，“逻辑错误”排第二，“表述错误”排第三，“与题干要求不吻合”排第四，还有一些选项的说法虽正确，但与题干要求无关，也可排除。

●非选择题

考生应先读懂试题，分析试题信息，然后用笔标出关键词，将题图与题表结合，通览全题然后作答。非选择题的答案一般只有两个出处，一在教材，二在题干。答题时首选教材语言，其次选题干语言，最后选自编语言。

如果对前面的问题拿不准答案，可从题目后面的描述中找到提示，有时答案就隐藏在题干中。在写描述性答案时，要根据问题整理思路，在稿纸上写出关键的能体现要点的词语，然后根据这些词语组织语言。一定要规范书写，不漏字、不写错别字。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）