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在洛就业的港澳台同胞也能使用住房公积金啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-07 08:17

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市住房公积金管理中心获悉，根据国家有关部委的统一部署，我市正式印发《关于在洛就业的港澳台同胞缴存使用住房公积金实施办法》，从即日起，在洛就业的港澳台同胞也能缴存并使用住房公积金啦。

　　如何开户

　　与我市用人单位形成劳动(聘用)关系的港澳台同胞，在与用人单位协商一致的基础上，单位填制《洛阳市住房公积金汇缴增加(减少)清册》并加盖单位公章，到所在地住房公积金窗口办理账户设立，身份证信息登记为港澳(台湾)居民来往内地通行证(俗称回乡证、台胞证)证件号码。

　　灵活就业的港澳台同胞，可参照《洛阳市灵活就业人员缴存使用住房公积金暂行管理办法》执行，凡已年满18周岁，且男未满60周岁、女未满55周岁均可自愿缴存住房公积金。

　　开户材料

　　办理登记开户时需提交以下材料：

　　●港澳(台湾)居民来往内地通行证(俗称回乡证、台胞证)；

　　●内地(大陆)居住证；

　　●中国人民银行出具的个人信用报告；

　　●最近6个月银行流水记录；

　　●洛阳市灵活就业人员住房公积金缴存登记申请表。

　　缴存额度

　　港澳台同胞住房公积金月缴存额为缴存基数分别乘以本人和所在单位的住房公积金缴存比例之和，由所在单位每月从其工资中代扣代缴。

　　港澳台同胞个人缴存的住房公积金和所在单位为其缴存的住房公积金及其利息，属于港澳台同胞个人所有。

　　缴存基数和比例

　　缴存基数为港澳台同胞本人上一年度月平均工资总额，新招录和调入的以本人当月工资作为缴存基数。缴存基数不得高于我市上年度在岗职工月平均工资的3倍，不得低于我市上年度职工最低工资标准。缴存比例与所在单位职工执行同一标准。

　　按照灵活就业方式自愿缴存住房公积金的港澳台同胞，住房公积金月缴存额度等于缴存比例乘以缴存基数，其缴存比例为20%，缴存基数为我市上一年度在岗职工月平均工资的80%，缴存基数每年调整一次。

　　如何使用

　　已缴存住房公积金的港澳台同胞，与内地(大陆)缴存职工同等享有提取个人住房公积金、申请住房公积金个人住房贷款的权利。

　　符合提取和贷款条件的，分别按照《洛阳市住房公积金提取管理办法》《洛阳市住房公积金个人住房贷款管理办法》及现行相关规定执行。

　　与所在单位解除或终止劳动(聘用)关系并返回港澳台的，或以灵活就业方式自愿销户停缴的，可以按照相关规定提取个人住房公积金账户余额。

　　温馨提示

　　-转移接续：港澳台同胞在本市变换就业单位的，由转出单位为其办理住房公积金封存手续，转入单位填写洛阳市住房公积金转移申请书并加章，办理职工账户转移手续。跨城市变换就业单位的，可通过全国住房公积金异地转移接续平台，到转入地办理转移接续手续。

　　-查询服务：可登录洛阳市住房公积金管理中心网站、手机APP(洛阳公积金)、微信公众号(lyzfgjj)和支付宝，或拨打12329服务热线了解相关政策，查询个人住房公积金信息。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢彦飞）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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