3日至4日，全国政协常委、省工商联主席梁静带领调研组来洛，专题调研民营企业高质量发展情况。

3日至4日，全国政协常委、省工商联主席梁静带领调研组来洛，专题调研民营企业高质量发展情况。

在洛期间，梁静先后到兰迪玻璃、通达电缆、建龙新材料、洛阳国家大学科技园等企业和园区，详细了解生产运营、科研创新、人才引进等情况，以及企业在转型升级、实现高质量发展过程中遇到的困难和问题。

在座谈会上，梁静指出，各级工商联、商会组织要围绕中心、提高认识、创新思路，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于推动高质量发展的重要指示，深入研究民营企业实现高质量发展的方法路径，着力做好助推民营企业实现高质量发展的“服务员”。民营企业要进一步增强创新意识和创新能力，加快构建现代企业制度，努力建设高素质人才队伍，大力传承和弘扬企业家精神，持续提升核心竞争力，着力实现企业高质量发展。

市政协副主席、市工商联主席安石柱等参加活动。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张凯）