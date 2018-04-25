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洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于建筑工地扬尘污染治理突出问题处理情况的通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-02 09:21

　　各县(市)区人民政府(管委会),市环境污染防治攻坚战领导小组各成员单位：

　　为切实加强扬尘污染治理，针对今年3月中旬“封土行动”结束以来开复工验收工作中发现的问题，市住建委出台了《洛阳市建筑工地扬尘污染治理“春雷行动”实施方案》，组织开展了以“铁腕治尘，查罚并举，坚决遏制春季建筑工地扬尘污染反弹乱象”为主题的扬尘污染治理“春雷行动”。截至4 月23日，市住建委督查组共检查工地140项，共发现扬尘问题81处，下发整改通知书23份。现就5个问题突出工地通报如下：

　　一、洛阳振华建设集团有限公司承建的曼哈顿广场商业1、2、3区组成项目

　　存在的突出问题：1.施工现场道路积尘严重；2.现场黄土大面积裸露；3.现场进行搅拌作业且未采取降尘措施；4.车辆冲洗设备不能正常使用。

　　处理意见：市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚十万元(正在走法定程序)。

　　二、河南百善养老产业集团有限公司开发的洛阳市大同养老山庄项目

　　存在的突出问 题：1.工 地门 口内未 按规 定设 置五 牌一 证；2.施 工现场 大面 积黄 土裸 露未 覆盖 ；3.工地内多个施工园区未按规定设置硬化道路；4.施工区域围挡设置不全，无喷淋设施。

　　处理意见：市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚十万元(正在走法定程序)。

　　三、建业住宅集团洛阳置业有限公司开发的建业桂园4期项目

　　存在的突出问题：1.现场大面积黄土裸露；2.现场道路积尘严重；3.现场进行搅拌作业。

　　处理意见：市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚十万元(正在走法定程序)。

　　四、河南海滨路桥建筑工程有限责任公司武昌路道路改造项目

　　存在的突出问题：1.现场大面积黄土裸露；2.洒水抑尘措施不足；3.工地扬尘污染严重。

　　处理意见：涧西区政府已责令该施工工地停工七天进行整改，涧西区政府给予经济处罚五万元(正在走法定程序)。

　　五、洛阳源玖喜置业有限公司开发的葛家岭安置小区项目

　　存在的突出问题：1.施工现场道路积尘严重；2.大面积黄土裸露未覆盖；3.现场进行搅拌作业且未采取降尘措施。

　　处理意见：市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚十万元(正在走法定程序)。

　　希望全市各县(市)区主管部门要加大督查力度，严格依法行政，夯实各级责任，提升科学治污水平，要用“最严格的标准、最严格的措施、最严格的检查、最严格的处罚”加大对建设及施工单位监管和督查力度，确保各项措施落到实处。严格落实施工工地“七个百分之百”要求，落实“一 点一 策一 专班 ”工作 运行 机制，采取人盯技防、明察暗访等多种手段，确保各项降尘抑尘措施到位，查处项目工地整改到位。对于现场管理差、扬尘治理措施和扬尘治理设备 落实 不到 位的 项目 坚决 落实“一 票停 工”制度 ，责令 限期 改正 。对整改不力、屡教不改的项目一律顶格处罚。

　　2018年4月27日
[ 责任编辑：席倩倩]
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