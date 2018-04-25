记者跑腿：新房装修建开放式厨房为啥会遇阻？

买了新房得好好装修一下，有人想更好地布置厨房空间，索性让厨房和客厅相连。不过，正在装修的市民梁先生被朋友告诫：开放式厨房看起来时尚，但不符合通燃气的标准，小心燃气公司不给通燃气。

-本期关注：

买了新房得好好装修一下，有人想更好地布置厨房空间，索性让厨房和客厅相连。不过，正在装修的市民梁先生被朋友告诫：开放式厨房看起来时尚，但不符合通燃气的标准，小心燃气公司不给通燃气。

-听您倾诉：

市民梁先生的新房在涧西区洛铜嘉苑小区，去年年底交房后，今年年初他签下一家公司开始装修。梁先生说，他购入的房子是小户型，厨房面积才5平方米，装好橱柜后缺少放冰箱的地方。为此，他和设计师商量后拆掉了厨房门一侧的非承重墙，这才把放冰箱的位置空出来。这样一来，厨房变成了开放式，看起来空间也大了。为了防止油烟到处乱飘，他还买了价格更高的集成灶。

可是，朋友前几天来他家参观时说的一番话，彻底打乱了他的装修计划。 “朋友告诉我，他们之前也有人做开放式厨房，但通燃气时被燃气公司工作人员告知，开放式厨房不符合通燃气标准。”

听了朋友的建议，梁先生拨打了燃气公司的客服电话，被告知确实有“厨房必须有门才能通天然气，否则不给接通”的规定。 “为啥开放式厨房不给通燃气？这要是再装门，我还得多花几千块钱……”梁先生郁闷地说。

-所跑单位：

洛阳新奥华油燃气有限公司

-跑腿经历：

近日，记者带着梁先生的问题来到洛阳新奥华油燃气有限公司。工作人员告诉记者，厨房是否通燃气，参照的有一系列强制执行的国家标准和行业标准，现行标准下，相对独立和保证通风，是厨房通燃气的两个先决条件，这些条件每少一条，安全隐患就增加一些。

“国家2013年颁布《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》，明确规定‘设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开’。”工作人员解释道，客厅承担着休息功能，开放式厨房将客厅和厨房合为一体，这个时候使用燃气有很大的安全隐患。尤其是门窗紧闭时，燃气管道与设备被封闭在空气不流通的环境中，一旦燃气设施出现泄漏，燃气很容易蔓延到客厅，遇明火会发生爆炸。而且，燃气燃烧需要消耗空气中的氧气，室内氧气不足时，会出现不完全燃烧，产生一氧化碳。当人体吸入过多的一氧化碳，轻者会出现头晕、心慌等症状，严重时会昏迷，导致煤气中毒。

工作人员说，此外，国标《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009)也均有详细规定：燃具应安装在通风良好，有给排气条件的厨房、阳台、走廊等非居住房间。很显然，与起居室(厅)合在一起的敞开式厨房也不符合上述规范。

对于市民反映，为啥国外很流行开放式厨房？工作人员解释称，外国开放式厨房做饭多使用电磁炉，而非燃气，所以这是有根本区别的。

-办事结果：

弄清楚相关规定后，梁先生准备修改装修方案，将厨房门重新装上。

-诉求人评价：

谢谢晚报记者帮忙打听，也希望想装修房子的市民多关注下晚报的这个报道。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 杨于野）