洛阳小伙儿8年创业路掘到人生“三桶金”

今年牡丹文化节期间，《洛阳晚报》特刊《牡丹三十六迹》受到市民、游客热捧，上面的互动小程序至今让不少人记忆犹新。扫码进入小程序，上传自己的照片后，您就会获得一个由系统自动生成的“封号”，如“颜值担当” “吃货担当”等，照片上的人还能“上晚报头版”。这个小程序背后的创意和技术支持，来自我市一个年轻的科技团队，这个团队的创始人是一名29岁的洛阳小伙儿。8年摸爬滚打，让这名小伙儿掘到了人生“三桶金”。

办公室里的王林风

今年牡丹文化节期间，《洛阳晚报》特刊《牡丹三十六迹》受到市民、游客热捧，上面的互动小程序至今让不少人记忆犹新。扫码进入小程序，上传自己的照片后，您就会获得一个由系统自动生成的“封号”，如“颜值担当” “吃货担当”等，照片上的人还能“上晚报头版”。

这个小程序背后的创意和技术支持，来自我市一个年轻的科技团队，这个团队的创始人是一名29岁的洛阳小伙儿。8年摸爬滚打，让这名小伙儿掘到了人生“三桶金”。

“第一桶金”：经验

为晚报特刊《牡丹三十六迹》提供创意和技术支持的团队，名叫河南风少信息科技有限公司，王林风是这家公司的负责人。

王林风1989年出生在我市一个普通家庭，原本准备走艺考之路的他，在高中时期突然对计算机有了兴趣。2010年，正在郑州一所大学读计算机专业的他和朋友有了创业的念头，随后推出了一个名为“都市暗号”的生活类团购网站，但由于团队内部人员问题，这个网站在成立7 个月后便夭折了。

虽然初遭挫折，但创业的激情在王林风心中并未熄灭。2012年，他与朋友合伙创办了一个名为“洛阳说”的门

户网站。 “仍旧是因为团队内部人员问题，这个网站连上线的机会都没等到。”王林风说，他从这两次失败的创业经历中总结经验，逐渐意识到想成功，靠单打独斗是行不通的，有一个能够互补的团队很重要。

“第二桶金”：资源

“我是个只要想到就敢去做的人。”王林风说，在两次创业失败后，他发现自己的短板在待人接物方面， “当时我挺崇拜一位企业家，对方在为人处世方面做得很好，我下决心跟他学”。

萍水相逢，这位企业家会收这个当时年仅23岁的小伙儿为徒吗？肯定不会！王林风想到了个主意— —去应聘这家企业的总裁助理。因为提出的薪资要求比别人低很多又肯学能干，他被录取了。

“做总裁助理，要兼职司机、秘书和营销策划专员，一个月只有2000块钱，但我并不在意，因为我知道我是来学习的，不是来赚钱的。”王林风说。这份工作做了一年多之后，他觉得学得差不多了，便递上了辞呈， “走的时候，包括人际交往礼仪、业务人脉资源等方面，我都有了一定的积累，感觉基本满意了”。后来，这位企业家不仅和王林风成了朋友，还成为他现在公司的客户。

“第三桶金”：100万元

辞职后的王林风又开始了自己的创业之路，他在西工区一幢写字楼里租了一间不到100平方米的办公室，提供软件开发等互联网服务。

后来，王林风在云南发现了商机，随即解散了洛阳的公司，带着全部家当去往云南。 “当时觉得是背水一战，我挺幸运的，在云南遇到了人生中一位重要的伯乐。”他说，自己在这一阶段完成了创业中的首轮融资，也掘到了人生中的“第三桶金” — —100万元。那一年，他24岁。

王林风很看好酒类防伪行业，目前正在进军防伪溯源领域。啥叫防伪溯源？他解释，如果一名消费者买了一瓶红酒，这瓶红酒上只有一个防伪二维码，且只能被一个微信号扫一次，假设这瓶红酒曾被卖出并被扫码，再次扫码就会出现相应的提醒。此外，消费者通过扫码还会获得和酿酒相关的水源地、葡萄产地、酿造过程、包装物流等信息。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）