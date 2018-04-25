扎实做好村（社区）“两委”换届选举工作

26日，市委常委、组织部部长何伟到龙门园区龙门社区调研指导村(社区)“两委”换届选举工作。 26日，市委常委、组织部部长何伟到龙门园区龙门社区调研指导村(社区)“两委”换届选举工作。 何伟一行详细了解龙门社区换届政策宣传情况和社区“两委”换届选举进展情况，并与党员群众进行座谈交流。 何伟指出，要站在巩固党的执政基础的高度，认真对待村(社区)“两委”换届，着力选优配强党组织书记、建好“两委”班子，做到认识提升进一步到位；要厘清市、县、乡、村四级责任体系，层层压实组织、纪检、民政、政法等部门责任，做到责任分工进一步到位；要严格落实候选人资格条件乡级预审、县级联审机制，坚决把不符合要求的人员挡在竞选程序之外，做到标准落实进一步到位；要严格落实党组织“两推一选”换届程序，严格执行村(居)民委员会换届有关法律法规，做到程序严格进一步到位；要充分发挥市派督导组作用，对换届选举情况进行明察暗访，做到督查指导进一步到位；要严厉查处打击黑恶势力和宗族宗教势力干扰换届等违纪违法行为，做到纪律执行进一步到位，高质量完成村(社区)“两委”换届选举工作，为实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战提供坚强组织保证。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）