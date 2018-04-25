中行洛阳分行被授予“档案工作先进集体”荣誉称号

近日，中行洛阳分行被洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市档案局联合授予“洛阳市2017年度档案工作先进集体”荣誉称号。 近日，中行洛阳分行被洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市档案局联合授予“洛阳市2017年度档案工作先进集体”荣誉称号。 近年来，中行洛阳分行严格按照国家有关档案工作的法律、法规和上级行档案工作规章制度要求，积极进行档案管理软硬件建设，及时完成各类档案的移交、立卷、归档等工作，做到职责明确、移交严格、手续齐全、帐实相符。同时定期检查档案的安全保管情况，努力提高档案工作管理水平，充分发挥档案资源的使用价值，使档案管理和业务发展有效结合，最大程度提升了档案资源利用成效。（郭列军）