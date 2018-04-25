邮储银行洛阳分行被市消费者协会推荐为首批“诚信创建单位”

邮政储蓄银行洛阳市分行积极推进信用体系建设，加强企业文化及商业道德伦理建设，营造诚实守信的消费环境，在洛阳市消费维权诚信体系建设中，被洛阳市消费者协会推荐为首批“诚信创建单位”。

邮政储蓄银行洛阳市分行积极推进信用体系建设，加强企业文化及商业道德伦理建设，营造诚实守信的消费环境，在洛阳市消费维权诚信体系建设中，被洛阳市消费者协会推荐为首批“诚信创建单位”。

作为一家金融机构，在日常工作中，邮政储蓄银行洛阳市分行主动接受社会监督，及时回应消费者诉求，倡导诚信理念，积极履行社会责任，打造诚信企业，为消费者提供愿消费、敢消费、能消费的安全放心的消费环境，实现广大消费者对美好生活的向往。今后，邮政储蓄银行洛阳市分行将一如既往的秉承社会职责，推进社会信用体系建设，坚持诚信履职、强化自律约束，全面提升服务水平，尤其在窗口服务上要周到、细致、贴心，使客户满意而归，切实维护广大消费者的合法权益，为建设平安、和谐洛阳做出积极努力。