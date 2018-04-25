买房+装修，这些跟房子有关的事儿，可都是全家人的大事儿。来2018洛阳春季精品房展会，一站搞定！

2018洛阳春季精品房展会邀您来

4月29日——5月1日

泉舜购物中心北广场

买房+装修全搞定，完美！

买房+装修，这些跟房子有关的事儿，可都是全家人的大事儿。来2018洛阳春季精品房展会，一站搞定！

受场地等因素影响，2018洛阳春季精品房展会最终甄选了洛阳恒大绿洲、香榭里兰溪、君河湾观邸、水岸国际、美伦棠颂、龙门一号、河洛古城、西元国际、中浩德开元壹号、文兴水尚等10个精品楼盘与市民见面。

粗略一看，楼盘数量虽然不多，分布却很广泛，东、西、南、北各个方位都有，而且它们均为所在区域或领域的标杆楼盘，“粉丝”众多——您想打听某楼盘的口碑，身边分分钟就有人可以现身说法。

今年上半年，不少楼盘的新品入市节奏明显放缓，在此次精品房展会现场，有不少新品将会亮相、入市，比如洛阳恒大绿洲将推出一批有“湖景楼王”之称的高层新品住宅，香榭里兰溪三期新品正进行会员招募，君河湾临河第一排新品住宅“观邸”也将亮相……想痛痛快快挑房子的话，可别错过！

除精品楼盘外，晚报读者很熟悉的家装企业，如嘉道装饰、福尚云宅装饰、天鹅湖装饰、铭朗装饰、佳天下装饰等也将到场，推出专属优惠活动，现场签单，还有各种实惠的大礼包相赠。

活动期间，晚报一站式家装平台“晚报惠装家”将在现场发放价值500元的装修基金，无论您与现场哪一个家装公司签约，都可用于抵装修款，可谓惠上加惠。

对了，想买卖二手房的话，您还可以到房产中介机构懿皇地产的展位看一看。

吃喝玩乐购全都有，带劲！

2018洛阳春季精品房展会是一场房展不假，但它不仅展示、销售房子，还很适合大家一起来过节。要知道，活动举办期间恰逢泉舜购物中心四周年庆，商场内将出现40层巨型蛋糕，吃喝玩乐购，样样都不愁，而在北广场，则有网红美食街，让您吃美食吃过瘾，拍照片拍过瘾。

2018洛阳春季精品房展会组委会也下足了功夫，准备了好几项互动活动，邀请您来参与！

陪父母来场线下“血拼”

活动期间，洛阳日报报业集团倾力打造的网上商城“购时惠”将在此次精品房展会现场开设“柜台”，并联合招商银行推出“10万元‘红包’随意扫”活动，现场扫码，下载购时惠APP，并注册会员，可领取价值51元的新人红包代金券，新老用户还可在现场参与“分享赢红包”活动，这些红包代金券现场消费即可直接抵用哦！

这场线下“购时惠”活动还将推出百余款特价商品。比如惠享五常稻花香新米(5kg)，市场价89元，特价66元；五府坊长粒香五常大米(5kg)，市场价66元，特价50元；新疆一级灰枣(500g)市场价19.9元，特价14.8元；君乐宝开啡尔酸奶，市场价55元，特价39.9元；可口可乐(330ml6听装)，市场价10.9元 ，特价9.8元……

平时，一些不怎么习惯网上购物的老年人看着子女在网上“血拼”，难免会“眼馋”，趁这个机会，陪他们来场线下“血拼”吧！

和爱人来共饮“洛阳韵”

有一种可乐的味道，专属洛阳！爱喝可口可乐的市民都知道，它出了城市罐的新包装，咱们洛阳的就叫“洛阳韵”。活动期间，“购时惠”将联合可口可乐在精品房展会现场推出主题赠饮活动：4月29日、30日，市民在现场的“潮人时光留影馆”拍照，上传微信朋友圈，即可获赠可口可乐“洛阳韵”1瓶；

5月1日，参与现场丰富多彩的互动活动，并拍照上传微信朋友圈，可领取可口可乐定制(有自己姓名)“洛阳韵”1瓶。数量有限，先到先得。

带孩子逛逛儿童贸易节

4月29日、30日，现场将举办4 场儿童贸易节。没给孩子报名？没有关系！带孩子逛逛也很有好处。活动现场，小掌柜们将拿出自己闲置的学习、娱乐用品及小发明、小创作等进行销售或等价交换，带孩子逛逛，也许在不经意间，就能锻炼孩子的沟通能力、理财能力，兴许还能淘到孩子喜欢的小玩意儿，一举多得！

邀朋友参与“绿色”行动

活动期间，主办方将在组委会设置一个“绿色”回收箱，开展“回收废旧电池，换取环保‘搭档’”的“绿色”行动。将废旧电池等需回收的物品放入箱内的市民，可获得组委会赠送的环保袋等礼品。

对了，低碳、环保、“免押金”的哈罗单车，也加入到了“绿色”行动中，快骑上它来逛精品房展会吧！