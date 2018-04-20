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洛阳白虎“五兄妹”有奖征名活动持续进行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-25 08:55

　　老大

　　“相相、遇遇、万万、安安、山山”“洛洛、阳阳、欢欢、迎迎、旎旎”……

　　万安山野生动物欢乐世界(简称野生动物世界)白虎“五兄妹”有奖征名活动启动以来，得到了广大市民和读者的大力支持。目前，征名链接点击量接近1000人次，超过300人次参与投票。在我们收到的参与作品中，不乏别出心裁、富有寓意的好名字。

　老二

　　征名赢大奖，邀您来参与

　　4月23日，野生动物世界白虎“五兄妹”有奖征名活动启动。这些可爱的小白虎，在搬入专属“幼儿园”后，需要更有辨识度的名字，方便与您“亲密接触”。

　　截至昨日18时，征名投票平台共收到48件参赛作品，不少名字饱含韵味、富有寓意。例如，“洛洛、阳阳、欢欢、迎迎、旎旎”，各取它们名字中的第一个字，有次序地组成了谐音“洛阳欢迎你”,意为风光旖旎的洛阳邀请四海宾朋。还有读者根据5只白虎宝宝的老家、性格，为它们起名：“安安、峥峥、娇娇、闹闹、囡囡”。此外，个性十足的名字也不少，如“关羽、张飞、马超、黄忠、赵云”，把白虎宝宝们化身为三国时期蜀国的“五虎上将”。

老三

　　征名活动主办方负责人表示，目前的作品连贯性、寓意俱佳，但也需要兼顾虎宝们的性别，体现“萌”的一面。在5只虎宝里，老三、老五是“女生”，其他都是“男生”。

　　征名活动主办方负责人表示，目前的作品连贯性、寓意俱佳，但也需要兼顾虎宝们的性别，体现“萌”的一面。在白虎“五兄妹”中，老三、老五是“女生”，其他都是“男生”。

老四

　　猜猜“我”是谁，您猜对了吗？

　　在上期征名活动预告中我们给您出了个小谜题——放出5只白虎宝宝萌照，猜猜“五兄妹”谁是谁。今天谜底揭晓了，您可以根据它们的相貌特点，继续参与、关注征名活动。（>>>洛阳白虎五兄妹等您来起名啦！

老五

　　●征名活动规则

　　在5月5日24时前，您要把5只虎宝宝的名字发送到征名活动页面，并留下联系方式；同时，附上简短的文字，介绍您起名的创意和想法。

　　●评奖方式

　　在投票截止后，主办方将根据大家的投票结果，邀请动物专家、媒体代表等组成专家评审团，确定最终评奖结果。

　　●奖项设置

　　一等奖1名，免野生动物世界门票一年(可一家三口共享)；二等奖2名，赠送价值68元的野生动物世界门票20张；三等奖3名，赠送萌虎套装一套。

　　●参与方式

　　一、关注“万安山野生动物欢乐世界”微信公众号，点击底部菜单栏“五虎征名”进入活动页面。

　　为了方便您看白虎，野生动物世界推出入园优惠措施：今年5月30日之前，全市16岁以下青少年儿童，凭有效证件(身份证、户口簿、学生证等)均可免门票参观野生动物世界；寇店镇、庞村镇、李村镇、诸葛镇、佃庄镇居民，可凭身份证免费入园，不限次数。（洛阳晚报记者 邱明 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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