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洛阳白虎五兄妹等您来起名啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-23 09:21

　　大家好！我们是家住万安山野生动物欢乐世界(简称野生动物世界)的白虎五兄妹。上周一，我们搬进了专属的“幼儿园”，里面有实木家具和大落地窗，装修非常豪华，饮食也很讲究，过上了“高帅富”“白富美”的生活。（>>>洛阳5胞胎白虎宝宝首次与游客见面

　　尽管生活十分富足，但还是有一件事儿萦绕心头——我们兄妹五个都没有名字。为了让我们和大家一起玩儿得更开心，从即日起至5月5日，野生动物世界面向市民和广大游客，为我们征集5个有创意、有意义的名字。提前透露一下，我们家为这次活动提供了丰厚的奖品，诚邀您的参与！

　　“我型我秀”，

　　猜猜我是谁？

　　今年2月26日，我们五兄妹在洛阳出生。由于亲妈缺少哺育经验，野生动物世界的保育员王香爱肩负起了抚养我们的责任。她对我们的照顾无微不至，我们兄妹五个都很喜欢她。

　　尤其是我，在家排行老三，生下来身体一直不好，多亏了她的照料，让我度过了最艰难的时光。在五兄妹中，我觉得我最黏她，所以大家都说我最会撒娇、最惹人爱。其实呀，我们五个都挺有个性：大哥憨厚老实，对大家都很友好；二哥活泼好动，凡事都要争抢；四弟是一个“直男”，脾气最大，好打抱不平；五妹是个“吃货”，一天到晚就知道围着饭碗转。

　　今天，我放上我们的萌照，快来猜猜我们谁是谁吧，答案后天将在《洛阳晚报》上揭晓。除了性格不同，我提醒大家一下：大哥的耳朵很独特，二哥看上去很叛逆，四弟一脸严肃，五妹看见啥都以为是饭碗。至于我，最最黏人啦！

　　快来参与，给我们起名

　　上次开家庭会议，不少人提出：即将百天的我们，需要有各自的名字，这些名字要富有美感、朗朗上口、突出个性。

　　于是，最黏人、最喜欢和人玩儿的我被推选为征名使者。

　　让我先把规则给大家介绍一下——

　　活动规则

　　从今天起到5月5日24时，是参与活动、投票时间。在此期间，您可以把我们各自的名字发送到征名活动页面，并留下联系方式；同时，附上简短的文字，介绍您起名的创意和想法。我们欢迎您再传几张带有“5”和“虎”元素的图片，作为投票页面里您的头像，这样辨识度更高。

　　评奖方式

　　在投票截止后，主办方将根据大家的投票结果，邀请动物专家、媒体代表等组成专家评审团，确定最终评奖结果。

　　奖项设置

　　一等奖1名，免野生动物世界门票一年(可一家三口共享)；二等奖2名，赠送价值68元的野生动物世界门票20张；三等奖3名，赠送萌虎套装一套。

　　参与方式

　　一、可关注“万安山野生动物欢乐世界”微信公众号，点击底部菜单栏“五虎征名”进入活动页面；

　　有的叔叔阿姨说，跟我们亲密接触后起的名字更好，为此，家里人特意推出了优惠措施，非常给力——

　　今年5月30日之前，全市16岁以下青少年儿童，凭有效证件(身份证、户口本、学生证等)均可免门票参观野生动物世界；寇店镇、庞村镇、李村镇、诸葛镇、佃庄镇居民，可凭身份证免费入园，不限次数。

　　我们在野生动物世界等您，同时希望拥有一个属于自己的响亮的名字！(洛阳晚报记者 邱明 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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