洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（民生实事看落实）

今年，我市将“新投用200辆新能源公交车用于中心城市区公交运行，新投用108辆新能源公交车用于组团公交、各县内公交、市内伊滨经开区公交运行”列为重点民生实事之一。记者采访获悉，今年已有200多辆新能源公交车投用，不仅环保，而且乘坐舒适，成为城市一道绿色风景线。

从高铁龙门站发往龙门石窟专线上的“铛铛公交车”

“铛铛公交车”获游客点赞

开栏语

保障和改善民生，是执政为民的根本要求、构建公共服务体系的重要支撑。根据3月下发的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，今年我市将办好11个方面59项96件重点民生实事，并制定了时间节点任务表。目前，我市重点民生实事工作取得阶段性进展，1件提前完成全年目标任务，52件已实质性开工或实施，超额完成“牡丹文化节前”时间节点任务的有19件。今起，洛阳日报推出《民生实事看落实》专栏，看落实、问进展、听民声，敬请关注。

今年，我市将“新投用200辆新能源公交车用于中心城市区公交运行，新投用108辆新能源公交车用于组团公交、各县内公交、市内伊滨经开区公交运行”列为重点民生实事之一。记者采访获悉，今年已有200多辆新能源公交车投用，不仅环保，而且乘坐舒适，成为城市一道绿色风景线。

“铛铛公交车”获游客点赞

“铛铛、铛铛……”昨日，在高铁龙门站公交车站，一辆方方正正的复古造型“铛铛公交车”吸引了游客注意，这是从高铁龙门站发往龙门石窟的专线。

“铛铛公交车”是环保型纯电动公交车。登上车，棕红色的仿木地板明光锃亮，搭配仿皮面座椅，复古韵味十足。不一会儿，车内就坐满了乘客，大家一边用手机拍照，一边惊叹：“跟电视剧里看到的一样，好像穿越到了过去……”

“铛铛公交车”最大的特色，就是车身两侧及正后方都有很大的玻璃窗，特别适合观景。来自河北的游客张女士特别兴奋：“洛阳城市风景真美，太迷人了！”

市公交集团公司相关负责人介绍，目前已有50辆“铛铛公交车”投入运营，除了高铁龙门站至龙门石窟专线，还有往返于洛阳站与白马寺的56路、往返于洛阳站与龙门石窟的81路，以及往返于东花坛与牡丹广场的9路。

这些线路的“铛铛公交车”，票价暂时按照现有线路票价标准执行，可使用各类公交IC卡。由于“铛铛公交车”与其他车型公交车属于交替发车，相关线路的发车时间间隔比以前短了不少，市民不必担心车内过于拥挤。

“子弹头”公交车发车效率高

除了“铛铛公交车”，一些红黑相间的公交车也运营在街头。这同样属于我市引进的新能源公交车，目前已有96辆投入运营。

市公交集团公司相关负责人介绍，这些新能源公交车采用纯电动能源，噪声、震动大大降低，起步、停靠也更加平稳。与普通公交车的“扁平头”相比，这些新能源公交车的“头部”有一定弧度，犹如“子弹头”，因此也被称为“子弹头”公交车。

这些新能源公交车采用的是快充技术，每次充电只要10分钟左右就能行驶50公里，提高了发车效率。新能源公交车的投用，离不开充电桩建设的支持。目前，我市已建成关林第一停车场充电站、瀍河区东出口充电站等，目前投入运营的“子弹头”新能源公交车多是在充电站附近发车的线路。未来，随着我市充电桩建设力度的加大，更多公交线路也将换上新能源公交车。

去往部分县(市)也有新能源公交车

不光是中心城区，发往县区的公交车也有新能源公交车。市交运集团相关负责人介绍，今年投用的108辆新能源公交车，分别在发往新安、宜阳、偃师等县(市)班线以及洛阳汽车站至洛阳师范学院、伊滨经开区环线等线路上运营。

洛阳汽车站相关负责人说，新能源公交车的运营优势主要体现在费用节省上。与传统柴油车相比，每辆新能源公交车每月可节省30%的运营成本。

与“子弹头”公交车相比，发往县区的公交车需要更长的续航里程，它们采用的是慢充技术，每次续航里程可达120公里。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 蔡艳慧/文 记者 潘郁/图）