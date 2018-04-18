洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（民生实事看落实）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-24 09:02

　　从高铁龙门站发往龙门石窟专线上的“铛铛公交车”

“铛铛公交车”获游客点赞

　　开栏语

　　保障和改善民生，是执政为民的根本要求、构建公共服务体系的重要支撑。根据3月下发的《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，今年我市将办好11个方面59项96件重点民生实事，并制定了时间节点任务表。目前，我市重点民生实事工作取得阶段性进展，1件提前完成全年目标任务，52件已实质性开工或实施，超额完成“牡丹文化节前”时间节点任务的有19件。今起，洛阳日报推出《民生实事看落实》专栏，看落实、问进展、听民声，敬请关注。

　　今年，我市将“新投用200辆新能源公交车用于中心城市区公交运行，新投用108辆新能源公交车用于组团公交、各县内公交、市内伊滨经开区公交运行”列为重点民生实事之一。记者采访获悉，今年已有200多辆新能源公交车投用，不仅环保，而且乘坐舒适，成为城市一道绿色风景线。

　　“铛铛公交车”获游客点赞

　　“铛铛、铛铛……”昨日，在高铁龙门站公交车站，一辆方方正正的复古造型“铛铛公交车”吸引了游客注意，这是从高铁龙门站发往龙门石窟的专线。

　　“铛铛公交车”是环保型纯电动公交车。登上车，棕红色的仿木地板明光锃亮，搭配仿皮面座椅，复古韵味十足。不一会儿，车内就坐满了乘客，大家一边用手机拍照，一边惊叹：“跟电视剧里看到的一样，好像穿越到了过去……”

　　“铛铛公交车”最大的特色，就是车身两侧及正后方都有很大的玻璃窗，特别适合观景。来自河北的游客张女士特别兴奋：“洛阳城市风景真美，太迷人了！”

　　市公交集团公司相关负责人介绍，目前已有50辆“铛铛公交车”投入运营，除了高铁龙门站至龙门石窟专线，还有往返于洛阳站与白马寺的56路、往返于洛阳站与龙门石窟的81路，以及往返于东花坛与牡丹广场的9路。

　　这些线路的“铛铛公交车”，票价暂时按照现有线路票价标准执行，可使用各类公交IC卡。由于“铛铛公交车”与其他车型公交车属于交替发车，相关线路的发车时间间隔比以前短了不少，市民不必担心车内过于拥挤。

　　“子弹头”公交车发车效率高

　　除了“铛铛公交车”，一些红黑相间的公交车也运营在街头。这同样属于我市引进的新能源公交车，目前已有96辆投入运营。

　　市公交集团公司相关负责人介绍，这些新能源公交车采用纯电动能源，噪声、震动大大降低，起步、停靠也更加平稳。与普通公交车的“扁平头”相比，这些新能源公交车的“头部”有一定弧度，犹如“子弹头”，因此也被称为“子弹头”公交车。

　　这些新能源公交车采用的是快充技术，每次充电只要10分钟左右就能行驶50公里，提高了发车效率。新能源公交车的投用，离不开充电桩建设的支持。目前，我市已建成关林第一停车场充电站、瀍河区东出口充电站等，目前投入运营的“子弹头”新能源公交车多是在充电站附近发车的线路。未来，随着我市充电桩建设力度的加大，更多公交线路也将换上新能源公交车。

　　去往部分县(市)也有新能源公交车

　　不光是中心城区，发往县区的公交车也有新能源公交车。市交运集团相关负责人介绍，今年投用的108辆新能源公交车，分别在发往新安、宜阳、偃师等县(市)班线以及洛阳汽车站至洛阳师范学院、伊滨经开区环线等线路上运营。

　　洛阳汽车站相关负责人说，新能源公交车的运营优势主要体现在费用节省上。与传统柴油车相比，每辆新能源公交车每月可节省30%的运营成本。

　　与“子弹头”公交车相比，发往县区的公交车需要更长的续航里程，它们采用的是慢充技术，每次续航里程可达120公里。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 蔡艳慧/文 记者 潘郁/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年已投用200多辆新能源公交车（...
  • “洛阳八大景”有多美？精美手绘图带...
  • 本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家...
  • 杨炳旭督查牡丹文化节期间洛阳城区市...
  • 洛阳市关于2018年劳动节放假安排的通知
  • “铁路+旅游”，为旅游市场注入新活力
  • 洛阳海关新亮相更高效
  • 第一季度洛阳北易产销两旺
  • 惊！花蛇闯入31楼住户家
  • 洛阳奥图机械设备公司：依托科研技术 ...
    		•
    百姓呼声
    开元小学主体工程已竣工，项目正在稳步推进
    旅游年票有效期截止当天是否可以正常使用
    精彩图片
    洛阳高新区丰润路社区...
    “洛阳八大景”有多美...
    嵩县吴家大院（探寻河...
    喜鹊灯架上搭窝对路灯...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605