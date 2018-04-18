西工区小区居民的新问候语

“今天，你打卡了吗？”这是西工区许多居民最近使用的新问候语。啥是打卡？近日，记者前往西工区邙岭办事处石油路社区鹏祥小区一探究竟。

“今天，你打卡了吗？”

这是西工区许多居民最近使用的新问候语。

啥是打卡？近日，记者前往西工区邙岭办事处石油路社区鹏祥小区一探究竟。

当天上午，正在参加一个志愿服务活动的小区居民许雅莉，抽空到小区最边上的一栋居民楼查看一番，扫扫楼上张贴的二维码打卡，赚取了5个积分。

“打卡就像签到一样，证明你来这里查看了。”西工区综治办相关负责人雷雷告诉记者，他们去年下半年创新群防群治工作，依托微信上线了“平安西工志愿者义务巡防系统”，西工辖区的城市区办事处可以根据辖区治安情况，在系统内设置巡防点，并根据该巡防点的位置、人流、发案数等情况动态调整巡防点位等级，对应相应积分，以便使巡防点位巡逻人员均衡。在每个巡防点位张贴有二维码，参与义务巡逻的群众，走到这里用手机扫码打卡能够赚取相应积分，积分可以在社区兑换礼品。

另外，系统内设置了“治安随手拍”栏目，志愿者发现水管漏水、路面损坏、路灯不亮等情况，拍照描述后上传，系统后台工作人员会立即通知相关负责人员前去解决。

这个系统上线后，打卡成为该小区许多居民每天必做的事情。

“买菜、散步时，随手一打卡，既为社区安全和谐做了贡献，又能赚积分在社区兑换奖品。”许雅莉说，这既有成就感又能得实惠，何乐而不为！

石油路社区书记郭莉说，这个系统上线后，小区的治安状况明显好转，纠纷少了，邻里和谐了。

“鹏祥小区曾是个高发案社区，我们因此在辖区内设置了多个巡防点位，并定了相对较高的分值，居民的义务巡逻热情自然高涨。”郭莉说，经过小区居民半年多的共同付出，盗窃案件明显减少，邻里之间还会经常相约巡逻打卡，拉近了彼此距离。

据了解，“平安西工志愿者义务巡防系统”目前共设置了500多个巡防点位，上千名志愿者参与过义务巡逻，每月平均能发现、解决三四十起治安隐患、矛盾纠纷，有效维护了辖区安全稳定。（洛阳日报记者 申利超）