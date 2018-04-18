十一届市委第四轮巡察公布首批“问题清单”

按照市委统一部署，2017年10月11日至12月1日，市委5个巡察组分别对市委老干部局、市老干部教育活动中心、市林业局、市审计局、市旅发委、市文物局、市国资委、市公共资源交易中心、市新区建投公司等9家单位党组织开展专项巡察，对市交通局、市公路局党组织开展延伸巡察，对洛阳职业技术学院党委开展“回头看”。22日，市委巡察组分别向市委老干部局、市老干部教育活动中心、市旅发委、市新区建投公司4家单位党组织反馈巡察意见。

按照市委统一部署，2017年10月11日至12月1日，市委5个巡察组分别对市委老干部局、市老干部教育活动中心、市林业局、市审计局、市旅发委、市文物局、市国资委、市公共资源交易中心、市新区建投公司等9家单位党组织开展专项巡察，对市交通局、市公路局党组织开展延伸巡察，对洛阳职业技术学院党委开展“回头看”。22日，市委巡察组分别向市委老干部局、市老干部教育活动中心、市旅发委、市新区建投公司4家单位党组织反馈巡察意见。

市委老干部局领导班子政治站位不高，贯彻落实中央和省委、市委关于新形势下老干部工作政策不力，没有把老干部工作放在服务全市大局中去谋划推动，推进老干部工作转型发展等待观望，主动作为不够。干部作风不实，服务老干部用心用情用力不够，没有摆脱思维惯性，工作服务水平不高。纪律规矩意识欠缺，“三重一大”事项集体研究制度执行不严格，履行管党治党主体责任不力，变相游玩、违规发放福利、虚假列支等违反中央八项规定精神等问题多发。基层组织生活不规范。

市委老干部局局长马奎元表示，对市委巡察组提出的反馈意见，局领导班子诚恳接受、举一反三、坚决整改。要提高政治站位，增强责任意识，严格落实市委要求，转化好、运用好、拓展好巡察成果，提高老干部工作整体水平，让市委放心，让老干部满意，让社会满意。

市老干部教育活动中心领导班子政治站位不高，核心作用不强，履职尽责不够，落实政策不力，没有把老干部教育活动工作放到全市大局中谋划，贯彻新形势下老干部工作转型发展及发挥主阵地作用不到位。管党治党“两个责任”落实不力，廉政风险防范薄弱，违反廉洁纪律和中央八项规定精神等问题比较突出；管理制度不健全，“三重一大”决策制度缺失。

市老干部教育活动中心主任李治平表示，市委巡察组反馈意见客观中肯，我们完全接受，将对照问题清单逐一分析原因，研究整改具体措施，进行全面整改，推进工作健康发展。

市旅发委党组战斗力不强，执行力弱化，贯彻落实上级决策部署不到位，在科学系统谋划洛阳旅游发展、建设国际文化旅游名城中视野不宽，担当精神不足，主动作为不够；组织人事工作长期混乱，违规设立临时机构和关联企业，临时用工及干部混岗问题突出。“两个责任”落实不力，个别领导干部规矩意识欠缺，自我约束不严，违反中央八项规定精神和“四风”问题禁而不绝；廉政风险防范意识不强，对重点领域和关键岗位缺乏有效监督，旅游项目审批和资金使用不规范。对基层党建工作重视不够，党支部换届不及时，“三会一课”制度执行不到位。

市旅发委党组书记、主任赵莉表示，市委巡察组反馈的问题实事求是、客观中肯，我们虚心接受，并把巡察整改作为当前一项重大政治任务来抓，切实做好整改落实工作，下决心解决好历史遗留问题，以实际行动推动洛阳国际文化旅游名城建设。

市新区建投公司领导班子管党治党责任落实不力，企业党组织领导核心作用弱化；公司领导班子自身建设薄弱，民主集中制执行不严格，整体合力发挥不够；企业党建工作缺失，党内政治生活不严肃，党员教育管理宽松软。国有资产运营责任意识不强，投融资管理粗放，工程项目监管乏力，违规招投标问题多发，廉洁隐患突出，国有资产流失防控有缺陷。公司员工招录和中层干部选聘制度不健全，流程操作不规范，违反组织纪律问题时有发生；落实中央八项规定精神不到位，私车公养等问题依然存在。

市新区建投公司董事长杨秋云表示，对市委巡察组指出的问题、提出的意见虚心接受、照单全收，并将以此次巡察为契机，深挖根源，找准“症结”，标本兼治，确保巡察整改取得实效，推动企业持续健康发展，为城市建设做出应有贡献。

市委巡察组在被巡察单位收到的一些反映党员干部的问题线索，已按规定移交市纪委、市委组织部等有关单位处理。（洛阳日报记者 李江涛 通讯员 徐云峰）