洛阳一漫画创作者创作水彩插画“胖妹妹” 为洛阳牡丹代言

“九个胖妹妹，都是牡丹花，说话接地气，引人笑哈哈。”近日，一条“萌炸了！Q版唐风胖妹妹带你赏洛阳牡丹”的微博在网上火了。

萌萌的唐风“胖妹妹”

王梓廷展示创作的“胖妹妹”原稿

“九个胖妹妹，都是牡丹花，说话接地气，引人笑哈哈。”近日，一条“萌炸了！Q版唐风胖妹妹带你赏洛阳牡丹”的微博在网上火了。

近日，记者联系上漫画创作者王梓廷，听他讲述“胖妹妹”背后的故事。

现场：九个“胖妹妹”，各有各的范儿

在王梓廷笔下，这些“胖妹妹”身穿宽松的古装，头戴或手捧牡丹，拿团扇或吹笛子，胖乎乎的脸上表情丰富，看上去萌劲儿十足。

“胖妹妹”属于水彩插画，共有九个，分别是“洛阳红”“姚黄”“魏紫”“豆绿”“赵粉”“二乔”“酒醉杨妃”“青龙卧墨池”和“白雪塔”，均为牡丹名品。

除了萌萌的外形，“胖妹妹”还有“个人简介”。如“洛阳红”是“因武则天贬牡丹的故事而得名，又称焦骨牡丹、普通红、紫二乔，是洛阳牡丹的代表品种之一”；“二乔”是“中国牡丹十大名品之一，位居复色牡丹系列榜首，出自宋代元丰年间银李园，原称‘洛阳锦’，移至曹州(今菏泽)后改称二乔”……

这些“胖妹妹”还说起话来，话语俏皮、接地气，各有各的范儿。

“洛阳红”堪称“胖妹妹”中的“大姐大”，快人快语，却总能说到点儿上；“姚黄”很自恋，开口就是“牡丹是众花花王，我是牡丹里的花王，我今天是不是很美呢”；“二乔”最具文艺范儿，说起话来像唱歌，“江东二乔已随花飞逝，洛阳二乔却年年盛开”；当“酒醉杨妃”慵懒地说“春日的太阳晒得实在让人昏昏欲睡，你们忙，我去眯一会儿”时，“洛阳红”立马接道“连睡觉都那么优雅华贵，啧啧，不愧于自己的名字”……

过程：灵感来自唐俑，创作时草稿打了几十张

为何要创作这么多个性十足的“胖妹妹”呢？王梓廷说，他是漫画创作者，在跟同行交流时，常见一些外地人以洛阳的名胜古迹或历史故事为素材创作漫画。他是土生土长的洛阳人，更应该创作出更具洛阳特色的漫画，让更多人知道洛阳。

去年春天，王梓廷就开始构思“胖妹妹”系列，灵感主要来自家里的唐俑，“这些唐俑看上去胖乎乎的，很富态，与牡丹雍容华贵的特性很吻合，加上洛阳隋唐文化兴盛，在武则天在位时更是被称为‘神都’，用‘胖妹妹’来宣传洛阳，认知度较高。”

今年3月初，王梓廷开始动笔。“画了大概有一个月，两三天画一幅，功夫都在画前的构思上。”王梓廷说。记者在王梓廷的手机照片中看到，为画这些“胖妹妹”，他光草稿就打了几十张。

在画“洛阳红”时，王梓廷总觉得画面有些单调，他想将“洛阳红”作为封面，添加一些洛阳独特的元素，于是在晚上跑到老城。最终定型的“洛阳红”果真与众不同：“洛阳红”拿着小团扇，吃着牡丹饼，背景是老城十字街，不翻汤、牡丹饼、唐三彩的幌子在路边飘动。

未来：希望“胖妹妹”成家乡名片，让更多人知道洛阳

王梓廷说，“胖妹妹”刚刚问世，延伸产品还未开发，未来可能印制一些明信片，定制“胖妹妹”T恤衫、“胖妹妹”玩偶等。为便于网络传播，王梓廷还加班制作了九个电脑版的“胖妹妹”，并打算以“胖妹妹”为核心人物，打造“胖妹妹”系列，如“胖妹妹”带你逛龙门石窟、“胖妹妹”陪你吃洛阳水席、“胖妹妹”带你参观洛阳博物馆……

“‘胖妹妹’的形象定位就是萌萌的，说一些接地气的话，用通俗易懂的方式介绍洛阳，希望‘胖妹妹’成为洛阳的一张名片，让更多人知道洛阳。”王梓廷说。（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）