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洛阳市国土资源局和环球健康与教育基金会签约 共建洛阳自然博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-21 09:37

　　昨日，市国土资源局和环球健康与教育基金会签订标本捐赠协议，双方将深入贯彻新发展理念，共同建设洛阳自然博物馆。市长刘宛康出席签约仪式并在签约前会见了环球健康与教育基金会创始人兼主席肯尼斯·贝林。

　　洛阳自然博物馆项目是我市2018年文化传承创新体系和公共服务体系重大专项建设项目之一，将建设成为综合性自然科学类博物馆，助力我市居民科学文化素养提升，推动自然科学研究步伐，带动旅游产业发展。

　　根据协议，环球健康与教育基金会将捐赠约150件标本(含大象、长颈鹿、北极熊等珍稀标本)用于双方共建洛阳自然博物馆标本展；在馆内建设一个或多个纪念品商店，助力我市文创产业发展。市国土资源局将在洛阳自然博物馆2楼规划2000平方米建设贝林动物厅，用于陈列相关捐赠标本。

　　双方还将依托洛阳自然博物馆联合举办青少年自然科学知识挑战赛等活动，激发我市中小学生对自然科学的兴趣；研发手机APP以实现博物馆课程资源的整合、线上预订等功能，推动博物馆教育资源共享；深化合作，共同策划中美之间的交流展览、文创产品等。

　　环球健康与教育基金会是肯尼斯·贝林于2005年创建的公共慈善团体，在我国开展有轮椅捐赠、博物馆动物标本捐赠、农村安全饮水、教师培训、流动科技馆等项目，近年来已向国内10多家博物馆捐赠珍稀动物标本。

　　环球健康与教育基金会总裁斯蒂芬·贝金，市委常委、市政府党组成员王琰君等参加签约仪式。 （洛阳日报记者 苏楠 通讯员 李欣蔚）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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