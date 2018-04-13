洛阳建综合性自然科学类博物馆 展示洛阳地质、生物演化史等

我市正建设一座综合性自然科学类博物馆——昨日，记者从市国土资源局了解到，洛阳自然博物馆将尽早对市民开放。今后，如果孩子问“妈妈，万年前咱洛阳都有哪些生物”等问题时，您可以带孩子来这儿看看。

我市正建设一座综合性自然科学类博物馆——昨日，记者从市国土资源局了解到，洛阳自然博物馆将尽早对市民开放。今后，如果孩子问“妈妈，万年前咱洛阳都有哪些生物”等问题时，您可以带孩子来这儿看看。

洛阳自然博物馆位于洛龙区开元大道与金城寨街交叉口东南侧，紧临洛阳“市民之家”，建筑面积2.1万平方米，将重点展示洛阳地质演化史、洛阳地质环境、洛阳生物演化史、牡丹演化历程、洛阳动物品种、动物标本及人体科学知识等内容。

洛阳自然博物馆是一座综合性的自然科学类博物馆，它的整体建设着眼于我市独特的自然资源及世界范围内的自然科学研究成果，定位是“国际视野、国内一流、洛阳特色”。

投用后，洛阳自然博物馆将采用包括实物标本及声电光技术等多种方式增强互动性，让市民在参观的过程中既能体会到乐趣又能收获知识。

今年年初，来自中国地质博物馆、河南省地质博物馆等单位的多名专家对洛阳自然博物馆的布展大纲及设计方案进行了评审，目前相关方案正在进一步完善。“待准备就绪，我们将尽早向公众开放。”该馆负责人说。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 李欣蔚）