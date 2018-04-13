嵩县黄庄乡三合村脱贫户张嵩现的“甜蜜生活”

伏牛山腹地，嵩县黄庄乡三合村。清晨的阳光，透过林木的枝叶，斑驳地洒在通向张嵩现家弯弯曲曲的小道上。听到一阵蜜蜂的嗡嗡声响起，张家老宅就到了。

张嵩现在查看蜂箱

伏牛山腹地，嵩县黄庄乡三合村。清晨的阳光，透过林木的枝叶，斑驳地洒在通向张嵩现家弯弯曲曲的小道上。听到一阵蜜蜂的嗡嗡声响起，张家老宅就到了。

屋外石头上、院内架子上，蜂箱整齐码放着。蜂箱边，张嵩现徒手打开蜂箱，成百上千的蜜蜂钻出来尽情飞舞。走近了，不免让人一惊——支撑张嵩现站立的是一条腿、一根拐，右腿完全截肢。

“上屋里坐。”把小院上下打量一番，上房门口的大红对联格外显眼。上联：人勤劳蜂勤酿生活甜蜜蜜；下联：搬新房娶新娘幸福奔小康；横批：勤劳致富。

“这副对联是李亚书记春节慰问时，有感而发为咱家送上的新春祝福。前些天，省委书记王国生到咱家，也点赞哩！”张嵩现激动之情溢于言表。

虽说残疾，但张嵩现行站坐卧宛如常人。进屋的工夫，他端来两只碗，顺手打开桌上的蜂蜜，挑起一筷子，把蜜溶于水。“尝尝，可甜！”

就着蜂蜜水，张嵩现打开话匣子。

少年时，一次意外，让张嵩现失去了右腿。“身残，心不能残。”他没有消沉，转而发奋念书，并成为全村少有的读完高中的人。

20世纪80年代，市场刚刚放开，头脑灵光的张嵩现便在村口开起了小卖部，代销油盐酱醋等日用品。为了增加收入，他还学会了裁缝，帮乡亲们制作成衣。

那时，进山的路不好走，干部们下乡经常把自行车搁在小卖部保管。一来二去，张嵩现还学会了骑车，这让大家刮目相看。

“一条腿只能蹬半圈，难受。”张嵩现就琢磨车子的构造，最后通过在另一个脚蹬上配重，可以蹬满一圈。没过多久，他花了125元“巨资”，托人买了一辆自行车，“在村里很是风光”。

到了90年代初，不甘窝在山里的张嵩现来到洛阳市区，干起了修自行车的行当。时间不长，电焊、修摩托之类的活儿，他也干得游刃有余。

其间，身体残疾的张嵩现一直没有娶妻。养儿防老的观念，促使他收养了一个孩子。为此，张嵩现结束了“城漂”，回到乡里，开了一间杂修铺讨生活。

由于身体原因，杂修铺经营到2005年前后，但张嵩现奋斗的脚步并未停歇。紧接着，他在村小学当了8年代课教师。课余时间，他把养土蜂当成了副业，“山里生态好，百花蜜甜得很”。说着，张嵩现呷一口蜂蜜水，咂一下嘴，一副很享受的样子。

这两年，张嵩现摸透了养蜂的门道，并受益于到户增收政策，扩大了规模，“30多箱蜜蜂，一年产蜜600多斤。”为了销售，他还成了一个“网络达人”，用微博、微信都不在话下。

幸福都是奋斗出来的。党的好政策，自己加油干，张嵩现的生活喜事连连。

去年5月，张嵩现享受易地扶贫搬迁政策，免费分到了一套新房。当年12月，张嵩现与通过网上销售结识的妻子顺利登记结婚，“妻子说，是我的精神和干劲打动了她”。

“人勤劳，蜂勤酿，搬新房，娶新娘。写得真好！”摘掉穷帽的张嵩现脸上乐开了花，空气里也充满了蜜的味道，就像这家人如今的日子。

如今，三合村发展成为“手绘小镇”，“写生大军”络绎不绝，土蜂蜜十分畅销。前几日，张嵩现在村里支持下，注册了蜜蜂养殖专业合作社，准备带领乡亲们一同干起来。翻开营业执照，合作社的名称，就叫“甜蜜蜜”。(洛阳日报记者 白云飞 文/图)

记者感言

立起奋斗之志

“幸福都是奋斗出来的”。透过张嵩现不认命、不服输、身残志坚创造甜蜜生活的脱贫故事，我们对这句话有了更深刻的感触。

“十三五”以来，全市累计15万农村群众摘掉“贫困帽”，靠的就是以习近平同志为核心的党中央的坚强领导和广大干部群众迎难而上的艰苦奋斗。当前，脱贫攻坚进入后半程，扶贫开发力度之大前所未有。在实践中，有的人不待扬鞭自奋蹄，可仍有些人“靠着墙根晒太阳”，出门嫌远、打工怕累、搬迁怕生、发展怕赔，推推动动，不推不动。

正如省委书记王国生鼓励张嵩现时所说：“靠劳动脱贫最光荣。”在决胜全面小康的征程上，只要立起奋斗之志，补齐“精神短板”，自力更生、苦干实干，生活都会和蜜一样甜！(云飞)