转发微信群里的“半截视频”手机会中毒？民警这样说……

“最近，我的微信群里出现不少‘半截视频’，看到一半，画面上会出现字幕提示：请转发3个群看完整视频，可是我按要求转发后还是看不到完整的视频。”昨日，市民谢女士向本报记者反映，她和她的朋友们都遇到过类似情况，有人说“半截视频”带有木马病毒，转发后手机就会中病毒。记者就此向市反虚假信息诈骗中心的民警进行了求证。

“最近，我的微信群里出现不少‘半截视频’，看到一半，画面上会出现字幕提示：请转发3个群看完整视频，可是我按要求转发后还是看不到完整的视频。”昨日，市民谢女士向本报记者反映，她和她的朋友们都遇到过类似情况，有人说“半截视频”带有木马病毒，转发后手机就会中病毒。记者就此向市反虚假信息诈骗中心的民警进行了求证。

现象：“半截视频”情节吸引人，想看完整视频却很难

36岁的谢女士是个“手机控”，常常手机不离手。最近，她发现微信群里出现不少“半截视频”。这些视频总时长在3分钟左右，看到一多半时，视频画面上就会出现字幕提醒，要求把视频分享到微信群里，才能观看到完整的视频。

谢女士说，她按照要求操作后，仍看不到剩余部分视频。此后，她在网络上查询，有网友说“半截视频”含有木马病毒，转发会导致手机中病毒。虽然自己转发“半截视频”后手机并未中病毒，但网上的说法还是令谢女士有些担心。

记者在个人微信里查询发现，记者所在的多个微信群里都有谢女士说的这种“半截视频”。这些“半截视频”多在剧情将要发生转折时变成“字幕提醒”画面，有些“字幕提醒”显示“转发5个微信群，看完整视频”，有的则提示“搜索关注某个微信公众号，获取更多精彩视频”。

说法：最好别点击观看、转发“半截视频”

“目前，我们暂未接到因转发微信‘半截视频’而遭遇网络电信诈骗的报案。”市反虚假信息诈骗中心民警说，绝大部分网络病毒是通过伪装来诱导用户点击下载并执行程序实现的，从理论上来说，只是把某微信群里的“半截视频”转发到其他微信群里，不会导致手机中木马病毒。

民警观看记者从微信群里下载的3段“半截视频”后认为，这些“半截视频”的后半段早已经被制作者删掉了，制作者故意把视频画面换成要求转发的字幕提醒画面。

“根据这些‘半截视频’可以推断，被截断的视频是一些人为了获得关注度和高点击率故意为之。”民警说，值得注意的是，如果“半截视频”中带有二维码，并要求用户扫描识别二维码，就需高度警惕了。因为一旦通过微信关注了一些不合规的微信公众号或扫描到包含不良信息的二维码，会给个人信息安全或资金安全带来一定风险。为避免上当受骗，最好别点击观看、转发“半截视频”。

提醒：微信里常见的诈骗陷阱不得不防

民警说，“半截视频”之所以能吸引人关注，主要是因为它抓住了人们的好奇心。他们处理过的网络诈骗案例中，不法分子多利用受害人的“好奇心”实施诈骗。

民警结合案例梳理出微信中常见的两种诈骗陷阱：

一、扫描二维码中木马病毒，微信钱包被“洗劫”

市民刘强(化名)是一名电商卖家。一次他与一位陌生买家聊天时，对方突然发来一个二维码，并说“用手机扫一下就可以看到他准备选购的商品”。刘强操作后并点击下载了一个不知名的软件。很快，他发现自己的微信号被盗，账户里的5000元被人转走。

民警说，刘强是在不法分子的引诱下安装了一种手机木马病毒，从而导致个人手机号、短信等信息泄露。同时，不法分子利用木马病毒拦截了刘强的手机收到的验证短信，进而盗转了他微信钱包内的资金。

二、慎点朋友圈里包含优惠信息的链接

民警说，朋友圈里常见的集赞换奖品、帮忙砍价、低价拼团等包含优惠信息的链接极易泄露个人信息。参与网上集赞活动最好先实地验证真伪，轻松点赞就可获得价值高昂的奖品往往不可信。同时，尽量不点击、不转发帮忙砍价、低价拼团等网络链接。

此外，投票类链接也要引起注意。因为此类投票往往要求先关注账号、绑定手机或给予授权，这样做也很容易将个人信息泄露给他人；而在不明网站或平台上发布宝宝的照片更是存在一定的风险。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 师贺）