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洛阳晚开牡丹何处觅 游园攻略告诉您
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-18 09:21

　　时近4月下旬，前些天的春雨让不少早中期盛开的牡丹提前结束了花期。不过，一大波晚开牡丹正含苞待放，静候您来。

　　日前，记者走访我市六大牡丹观赏园，为您打探各园晚开牡丹花情及配套服务信息，方便您在牡丹文化节下半程赏好花、待好客，尽地主之谊。

　　近郊观赏点

　　●国际牡丹园

　　看点：今年新建了“法国风情园”，新增100多株株龄在10年以上的“克隆牡丹”。因地势原因，这里的牡丹花期比市区观赏点晚7—10天，现在仍值盛花期。

　　门票：50元/人，可提前在网上预订，预订后2小时可用，设有专门的微信、支付宝售票窗口。

　　停车：门前停车场可停放约50辆车，机场路两侧及对面非机动车道可停车，大概能停500辆。

　　餐饮：门口有小吃摊，下馆子需往市区方向走。

　　公交：可乘坐27路、83路到机场路王城大道口下车。

　　●国家牡丹园

　　看点：全园牡丹共1365个品种，其中晚开牡丹品种数量约占三分之一。不少品种正常花期可持续至5月1日左右，比市区晚一周左右。

　　门票：工作日10元/人，节假日30元/人，可提前在网上订票，预订后1小时可用。

　　停车：华山路与310国道交叉口西北角有停车场，也可将车停在310国道南北两侧，大约可停800辆。

　　餐饮：北门两侧有米皮等小吃，也有一些中小型饭店，对面有“国花美食广场”。

　　公交：乘坐51路、98路到310国道华山路口下车。

　　●神州牡丹园

　　看点：园内晚开品种大约有200种，开放时间可持续至4月底。此外，园内还有大型禅宗少林武术表演和武则天实景巡演等演出。

　　门票：目前票价为50元/人，晚花期30元/人。

　　停车：门口停车场可停近百辆车，东西两侧有四五个“白马寺景区停车场”可共享。

　　餐饮：白马寺景区旁边有不少中小型饭店和宾馆。

　　公交：乘坐56路、58路、87路到白马寺站下车。

　　市区观赏点

　　●中国国花园

　　看点：园内晚开品种迎来盛花期，特晚开品种将初开，部分早开芍药也将开放。在国花台附近还安排有旗袍展等活动，每天分时段表演。

　　门票：工作日10元/人，节假日30元/人，可提前在网上预订，游玩当日19：00前随订随用。

　　停车：西门门前停车场大约能停50辆车，对面设有“花会临时停车场”，大约能停100辆车。东门停车场相对充裕，建议节假日从东门进园。

　　餐饮：园门口有小吃摊，西门可行至滨河路、九都路上吃饭，东门可行至九都路、凯旋路上吃饭。

　　公交：去西门可乘坐37路、49路、92路到聂湾南站或聂湾站下车，乘坐68路到牡丹桥南站下车；去东门可乘坐53路、57路、58路、76路到龙门大道果园路口下车。

　　●王城公园

　　看点：该园晚开牡丹品种约400种，并在县区有高山牡丹培育基地，可及时补充牡丹品种。

　　门票：工作日10元/人，节假日30元/人，设有自助售取票处和2台自助售票机。

　　停车：中州路南北两侧非机动车道可停车，大约可停400辆。

　　餐饮：紧临王城大道和涧东路，这两条路上从小吃到中高档饭店一应俱全。

　　公交：乘坐9路、10路、11路、15路、32路、40路、50路、101路、102路、103路到王城公园站下车。

　　●隋唐城遗址植物园

　　看点：目前中晚开牡丹正处于盛花期，主要集中在科技示范园、九色园、百花园。20多个品种约1万株芍药已经初开，花期将持续到五一。

　　门票：工作日10元/人，节假日30元/人，可提前在网上预订，预订后2小时可用。

　　停车：北门有停车场，西门门前停车场和古城路两侧非机动车道上可停车。

　　餐饮：门口有小吃摊，下馆子可以去龙门大道或政和路美食街。

　　公交：可乘坐37路、77路、75路、70路、49路到隋唐城遗址植物园站或隋唐城遗址植物园西门站下车。（洛阳晚报记者 刘一）
[ 责任编辑：崔利利]
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