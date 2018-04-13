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全市政协组织：开展民主监督 助力脱贫攻坚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-18 09:03

　　昨日召开的全市政协组织围绕打赢精准脱贫攻坚战开展民主监督工作动员会透露，今年，全市政协组织将采取多种形式，对我市脱贫攻坚部署落实情况进行精准监督。

　　据介绍，全市政协组织将围绕精准脱贫攻坚战中的基本保障是否落实到位、产业扶贫是否精准有效、脱贫退出是否持续可靠、工作作风是否认真务实等四个方面开展监督。其间，全市政协组织将围绕脱贫攻坚开展调研监督、视察监督、提案监督、专项监督及其他形式监督，为我市打赢精准脱贫攻坚战贡献智慧和力量。

　　会议强调，全市政协组织要根据政协工作的特点、优势，持续深入开展脱贫攻坚民主监督工作，强化责任心，增强自觉性，为助推我市脱贫攻坚工作健康、扎实、有效推进，如期完成脱贫攻坚任务作出积极贡献。要把脱贫攻坚作为大事和分内之责，主动履行责任，切实发挥优势，调动各方力量，形成监督合力。要坚持党的领导，始终把好政治方向，克服监督的盲目性，增强监督的针对性、精准性，针对发现的问题向党委政府提出科学的意见、建议，以优良作风确保监督取得实效。

　　市领导刘应安、孙君奎、于建庄等参加会议。 （洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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