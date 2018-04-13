嵩县15岁女孩陪父抗癌 网上筹款只为让爸爸活下去

这是一个关于患癌爸爸和未成年独生女的故事。15岁，正是无忧无虑读书的年纪，家住嵩县大章镇大章村的李灵姣却忧心忡忡。为给患癌的爸爸李军明治病，家境贫寒的她选择在水滴筹上发起筹款，希望用爱心挽救爸爸的生命。16日上午，《洛阳晚报》记者在嵩县中医院肿瘤医院4楼病房里见到了李军明。

躺在病床上的李军明，为女儿的生活和学业发愁

核心提示

这是一个关于患癌爸爸和未成年独生女的故事。

15岁，正是无忧无虑读书的年纪，家住嵩县大章镇大章村的李灵姣却忧心忡忡。为给患癌的爸爸李军明治病，家境贫寒的她选择在水滴筹上发起筹款，希望用爱心挽救爸爸的生命。16日上午，《洛阳晚报》记者在嵩县中医院肿瘤医院4楼病房里见到了李军明。

1 病床上心难安，他为女儿的生活和学业愁得直掉泪

记者见到李军明时，他正躺在病床上接受输液治疗，妹妹李爱花在病房照顾他。

李爱花扶哥哥坐起来喝板蓝根水。李爱花将水倒进一个塑料碗内，李军明端着小半碗水，分几口把水喝完，每咽一次，都要大口喘气。“他吞咽东西有困难，刚来医院时根本吃不下饭。”李爱花心疼地说。

等李军明喝完水躺下，记者问起病情，李军明的回答出乎意料。“俺的病不要紧，俺闺女没钱上学作难啊！”李军明声音哽咽，眼泪在眼眶里直打转。

李爱花说，她和李军明有两个姐姐。由于家庭贫困，哥哥成家较晚，37岁那年才有了女儿李灵姣。

李军明将女儿视为掌上明珠，对女儿疼爱有加。不幸的是，李灵姣1岁多时，妈妈因病去世，不久奶奶也去世，11岁那年她的爷爷去世，剩下李灵姣和爸爸相依为命。

为了抚养女儿，供女儿上学，李军明没有像村里的年轻人那样外出打工，而是在家门口当装卸工，守着女儿过日子。虽然生活清贫，但是女儿很争气，去年9月以优异成绩考入嵩县一高。

2 为让女儿安心上学，他瞒着女儿住院

李灵姣说，今年春节前，爸爸就觉得吞咽困难，且浑身无力。放寒假在家的她劝爸爸去医院看病，爸爸说没事，到村里的诊所拿了点儿药。

过了春节，李军明身体状况日趋恶化，饭后胃部疼痛，恶心、呕吐。今年2月23日，他在嵩县中医院肿瘤医院检查出患贲(bēn)门癌，中晚期，不能手术治疗。李军明瞒着女儿，一直到3月4日李灵姣回校上课，他才到嵩县中医院肿瘤医院住院治疗。

“贲门是食物由食道进入胃的地方，贲门癌患者由于进食受到影响，往往会丧失劳动能力，更严重的是，不少癌症患者因就医不及时，癌细胞转移和扩散而致命。”嵩县中医院肿瘤医院肿瘤科医师李文涛说，目前，李军明第一期的治疗效果不错，能少量进食，但是还要接受后期治疗，需要更多治疗费用。

李文涛说，李军明住院一个月，接受放射治疗和化学治疗，医药费近16000元。“我哥在镇上当装卸工，一天只能挣一二十块钱，供闺女上学都有压力，家里没有积蓄。”李爱花说，她和两个姐姐都是农民，家里也不宽裕，虽然都拿钱给李军明看病，但不过是杯水车薪。

3 救父心切，她网上筹款却被迫提现

李军明命悬一线，经过考虑，姑姑们将李军明的病情如实告诉了李灵姣。让她们欣慰的是，李灵姣表现得很坚强，每到周末，她就来到医院陪在爸爸身边，安慰爸爸静心养病。随后，大章村的热心村民向李灵姣支招儿，让她在水滴筹上筹款。

“我是个单亲孩子，爸爸像一座大山为我遮风挡雨，凭借他的双手养育我。为了维持生计，爸爸出苦力挣钱……我必须要救爸爸，我不能失去这个最爱我的人。医生说他的病情很严重，因为察觉得太晚了。我们家现在已经花去了4700元，医生告诉我，后期的治疗和手术还需要50000元，亲戚朋友的钱都借了，可是那些钱根本就不够住院用，我们已经无计可施了。”

记者看到，李灵姣在水滴筹上发布了她和爸爸的亲情故事，筹款目标为50000元，由于急需用钱，4月15日，她只好申请提现。李军明父女感动了众多热心人，截至提现，李灵姣发起的水滴筹有了861次转发，1254笔捐款，筹到20887元。

4 爱心人士伸援手，帮助父女俩坚强走下去

李灵姣现在读高一，在班主任杨志刚眼中，她是个聪明好学的孩子，学习成绩在班里一直名列前茅。

“这次月考李灵姣的成绩有点儿退步，明显受到了她爸爸生病住院的影响。”杨志刚说，得知李灵姣的遭遇，嵩县一高校长王明刚将学校捐献的2000元现金送到李军明手中，以解燃眉之急。

此外，嵩县一高还将免去李灵姣在校就读期间的学费，并资助她每月300元生活费。为了让李灵姣走出阴霾、树立战胜困难的信心，学校还专门安排一高爱心团队数名女教师定期对她进行心理辅导，使其感受到学校和社会大家庭的关爱。

在采访时，记者看到多位热心人闻讯赶到嵩县中医院肿瘤医院，给李军明送来爱心款。“希望李军明、李灵姣父女俩克服困难，坚强走下去。”嵩县热心人士陈红伟说。

5 对话李灵姣：要好好学习，长大后回报社会

记者：面对热心人的捐款，你想说些什么？

李灵姣：我现在没有能力报答他们，只有好好学习，长大后尽力回报社会。

记者：你觉得爸爸是一个什么样的人？

李灵姣：爸爸为人老实，吃苦耐劳，很疼爱我。

记者：爸爸做的什么事让你难忘？

李灵姣：每到秋冬，他总会买苹果给我吃。

记者：你现在最想为爸爸做什么事情？

李灵姣：等爸爸出院回家，我要给他煮一碗鸡蛋面。

记者：你有什么心愿？

李灵姣：希望爸爸的病能得到控制，我想让爸爸活下去，可以一直陪着我。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）