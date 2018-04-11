孟津县魏家坡备足文化大餐迎游客

15日，中国·魏家坡“家山在望”书画艺术展暨“魏紫杯”楹联大赛启动仪式在孟津县朝阳镇魏家坡文化旅游景区举行。本次活动由洛阳市文学艺术界联合会与孟津县文化旅游领导小组共同主办，吸引了来自全国各地的书画名家和楹联专家参加。

15日，中国·魏家坡“家山在望”书画艺术展暨“魏紫杯”楹联大赛启动仪式在孟津县朝阳镇魏家坡文化旅游景区举行。本次活动由洛阳市文学艺术界联合会与孟津县文化旅游领导小组共同主办，吸引了来自全国各地的书画名家和楹联专家参加。

今年牡丹文化节期间，除了书画艺术展、楹联大赛，魏家坡文化旅游景区还举办了“魏紫杯”牡丹插花艺术展等一系列丰富多彩的文化活动，丰富的文化大餐吸引了不少游客。（洛阳日报记者 戚帅华 摄）