2017直通硅谷创新创业大赛吸引20多家优胜团队落户洛阳

尽管2017中国(洛阳)直通硅谷创新创业大赛已经结束半年，大赛组委会项目部负责人李晓明这几天却一直没闲着。

尽管2017中国(洛阳)直通硅谷创新创业大赛已经结束半年，大赛组委会项目部负责人李晓明这几天却一直没闲着。

“马上就要有20多家优胜团队落户洛阳国家大学科技园，这里面可是有不少新鲜的好项目。我得协调好办公场地，让他们‘拎包入住’。”李晓明说。

头戴黑色“墨镜”，眼前立刻呈现工业生产的步骤，甚至眼前的零部件也“活”了起来，线路之间的连接通过动画形象展现……2017中国(洛阳)直通硅谷创新创业大赛企业组一等奖团队0glass团队，是即将来我市“二次创业”的创业团队之一，他们带来的工业级增强现实(英文简称AR)技术，将给洛阳工业升级带来一条酷炫的新路径。

“如何能在生产过程中，不依靠手机、平板等需要占用双手的显示设备，将更多的信息和数据展现在操作工人面前，提高工作效率？这是我们一直思考的问题。”团队创始人苏波说。

作为国内AR工业应用方向的行业带头者，苏波的0glass团队拥有自主知识产权的工业用图像精准识别、增强现实等先进技术，应用于工业现场后，职场新人也能摇身一变成为资深工匠。

时下，团队产品已经实现量产，合作客户为富士康、华为、西门子、国家电网等知名企业。参加直通硅谷大赛，并获得50万元奖金后，团队接下了洛阳国家大学科技园抛来的“橄榄枝”，目前已注册成立河南明镜智能科技有限公司，全力推动该技术在我市工业领域的推广。

2017中国(洛阳)直通硅谷创新创业大赛由市政府主办，是我市小微企业双创基地示范城市“重微共振”工程特色双创大赛平台之一。参赛团队涵盖机器人及智能制造、新材料与新能源产业等与我市产业结合度高的领域，项目来源地域覆盖全国30个省和直辖市，以及美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等17个国家和地区，成为我市一大品牌双创赛事。

李晓明介绍，时下，包括0glass、依云科技等20多个团队已经进驻洛阳国家大学科技园，其中大部分为外地团队。一个个异乡创客团队，正为我市大众创业、万众创新注入了新鲜血液。（洛阳日报记者 张锐鑫 李冰）