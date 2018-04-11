女支书的三个牵挂（记录新时代 记者走基层）

这几个月，伊滨区佃庄镇后石罢村党支部书记任竹玲，没少往医院跑。

这几个月，伊滨区佃庄镇后石罢村党支部书记任竹玲，没少往医院跑。

昨天，任竹玲拎着苹果和香蕉，又来到洛阳东都医院的病房。

放下东西，任竹玲撸起袖子，到走廊里打来一盆洗脸水，帮床上的病人擦起脸来。

拧干了毛巾，任竹玲又小心翼翼地掀起被子，查看病人纱布包裹着的伤口。

“医生，武斌现在的情况怎么样了？”来到医生办公室，任竹玲焦急地问。

“放心吧，现在伤口基本愈合了，这两天就能出院。”听完医生的话，任竹玲悬了三个多月的心终于放下来了。

2月17日是农历正月初二。一大早，村民耿淑嫩就哭着跑到任竹玲的家。

“任支书，你快想想办法救救我侄子吧。医生护士都嫌他脏，不愿意来家里换药，我又找了好几个医院，人家也不想接这种病号，这可咋整啊！”耿淑嫩哭着说。

今年36岁的耿武斌一家三口都是智障。相比妈妈高凤琴和弟弟耿文斌来说，耿武斌的病情较轻，是全家唯一的劳动力。

去年年底，耿武斌因为意外受伤。但疏于照料和管理，伤口感染，在大腿根部出现了一个碗口大的褥疮，他瘫在床上一动也不能动。

“看到那孩子，我心里就难受。”任竹玲说。

一进耿武斌的家，一股刺鼻的味道迎面而来。耿武斌吃喝拉撒都在床上，褥子被尿浸得能拧出水来，被罩脏得发亮，都能刮下来厚厚的一层灰。耿武斌的尾骨处已经被泡烂，身上还有好几块瘀青。

看到这里，任竹玲掉下了眼泪。

“任支书，也只有你愿意过来看看他们娘仨了！”耿淑嫩跟着号啕大哭起来。

任竹玲二话没说，掀起被子，要帮耿武斌换衣服。

“他都是30多岁的大男人了，在你面前赤肚子不好吧？”耿淑嫩慌忙拉住任竹玲。

“我是看着这孩子从小长大的，你就把我当成他姑姑吧。”任竹玲说。

换完衣服，又换上干净的被子和褥子，任竹玲还喊来了村里的理发师傅，让耿武斌全身焕然一新。虽然不知道“谢谢”是什么意思，耿武斌脸上依然露出了幸福的笑容。

而自打那天后，耿武斌一家三口，一直都是任竹玲的牵挂。

后来经过多方打听，任竹玲终于联系到洛阳东都医院的一位朋友。对方愿意接受耿武斌这一特殊的病人，并表示可以为他的母亲和弟弟另外安排病房，让他们在陪护的同时也进行日常的康健治疗，吃住免费。

如今，耿武斌已经能下床走路。任竹玲推开隔壁另一间病房的门，看到高凤琴和耿文斌对着电视，正看得津津有味……（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李广耀）