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洛阳高新区高效完成村级党组织换届
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-17 08:54

　　近日，在刚刚结束的高新区村级党组织换届选举中，80后青年昌敬峰高票当选辛店镇昌沟村党支部书记。

　　在一个党员平均年龄59.5岁、75%的党员学历都在初中及以下的村子中，中专毕业、年轻有干劲的昌敬峰显得尤为突出。近年，在外发展的昌敬峰顺风顺水，但他始终惦记着家乡的发展。当选后，昌敬峰动情地说：“今后一定要撸起袖子加油干，为昌沟村的美好明天不懈努力。”

　　今年以来，高新区高度重视村级党组织换届选举工作，把村级党组织换届选举工作作为一项重要政治任务和实施乡村振兴战略的基础工作来抓，围绕提升村级党组织组织力，把政治标准挺在前面，坚持加强党的领导，充分发扬民主，严格换届程序，严肃换届纪律，形成工作合力，确保了全区村级党组织换届选举工作高质高效完成。

　　截至4月14日，高新区56个村级党组织全部完成换届选举工作，共选出村级党组织委员214名。一批理想信念坚定、致富本领强、有良好品行和公道之心的年轻干部成为乡村振兴战略的领头人和带路人。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 代寒）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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