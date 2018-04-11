李亚主持召开全市脱贫攻坚领导小组会议

昨日，市委书记、市脱贫攻坚领导小组第一组长李亚主持召开全市脱贫攻坚领导小组会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是扶贫开发战略思想，认真落实省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，研究部署全市脱贫攻坚工作。

昨日，市委书记、市脱贫攻坚领导小组第一组长李亚主持召开全市脱贫攻坚领导小组会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是扶贫开发战略思想，认真落实省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，研究部署全市脱贫攻坚工作。

会议听取了今年拟脱贫摘帽的栾川、洛宁、宜阳、伊川四县和相关行业部门脱贫攻坚工作中存在的问题，以及全市驻村帮扶工作情况汇报。栾川、洛宁、宜阳、伊川县委书记分别作表态发言，市直相关部门主要负责同志作了发言。

李亚指出，圆满完成今年脱贫攻坚任务，是树牢“四个意识”的重要体现，也是决胜脱贫攻坚的关键之战。各地各部门要持续提升政治站位、增强政治担当，真正把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，咬定目标、突出精准、务实重干，坚决打好这场只许胜、不能败的硬仗。要坚持问题导向，切实认清当前脱贫攻坚领域存在的任务重、要求高、难度大、问题多等情况，保持清醒、负重奋进。要严格落实中央、省委决策部署，切实做到从注重全面推进帮扶向更加注重深度贫困地区攻坚转变，从注重减贫速度向更加注重脱贫质量转变，从注重完成脱贫目标向更加注重增强贫困群众的获得感转变，从注重找准帮扶对象向更加注重精准帮扶稳定脱贫转变，从开发式扶贫为主向开发式与保障性扶贫并重转变。

李亚强调，脱贫攻坚贵在精准，务必对症下药、综合施策。要坚持目标标准，确保脱贫质量，切实算好脱贫目标账和脱贫指标账，细化实化各项任务，形成“明白账”“精细账”。要坚持精准施策，统筹抓好产业发展、转移就业、易地搬迁、兜底保障、基层党建等工作，把扶贫与扶志、扶智相结合，引导贫困群众靠辛勤劳动脱贫致富。要加强动态监测，强化“造血”功能，结合乡村振兴，统筹抓好当前脱贫和长远发展，形成长效机制。

李亚强调，脱贫攻坚关键在做，务必真抓实做、务求实效。要深入基层，吹糠见米，以“一转三推进”为抓手，在党心民心交融中，团结带领贫困地区广大群众跟党走、跟总书记走。要上下联动、左右协同，不断强化市县乡村四级的责任，严格落实行业扶贫责任。要加强督查、督导结合，既查实问题、掌握工作进度，又指导帮助、纠偏纠错，面对面解读政策，实打实解决问题。要转变作风、真抓实做，把作风建设和全面从严治党贯穿脱贫攻坚全过程，真正让干部沉下去、工作实起来、群众真满意。

市领导刘宛康、吴孟铎、赵会生、杨炳旭、娄会峰、王敬林、王琰君、何伟、张世敏、魏险峰、陈淑欣参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）