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洛阳打造博物馆之都，传承城市记忆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-17 09:08

定鼎门遗址博物馆 记者 鲁博 摄

　　编者按

　　作为第36届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一，世界古都论坛将于近日举办，研讨古都文化遗产的保护与传承，为促进“一带一路”国际合作、构建人类命运共同体提供“古都智慧”。本报今起开设专栏，展示洛阳作为世界著名古都的历史文化优势和最新发展成就。敬请关注。

　　10日，“畅游博物馆之都”启动仪式举行，我市精心谋划推出了10条博物馆之都精品旅游线路，邀请各界宾朋参观，感受千年古都韵味。

　　洛阳是千年古都、历史文化名城。厚重的历史文化，是洛阳最有价值、最具核心竞争力的优势资源，也是最值得向世人展示的宝贵财富。

　　近年，市委、市政府围绕加快建设国际文化旅游名城，提出建设博物馆之都的发展目标，着力打造洛阳旅游“升级版”。

　　丰厚家底撑起博物馆之都

　　5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史给洛阳留下了丰富的历史文化资源。这些是洛阳打造博物馆之都最有价值、最具潜力的资源。

　　近年，我市博物馆事业蓬勃发展，博物馆之都建设初具规模。目前，全市已建成开放各类博物馆68个，其中国有博物馆19个、非国有博物馆49个，博物馆数量、种类和发展速度均居全省首位。

　　展开洛阳的博物馆地图——一座座宝库内涵丰富，代表不同时期的文化印记，蕴藏着厚重的河洛文明，既有代表丝绸之路东方起点的隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆，又有展示万里茶道遗迹的关林、隋唐大运河博物馆(山陕会馆)、洛阳民俗博物馆(潞泽会馆)，还有华人寻根问祖之地周公庙博物馆、洛阳老子纪念馆……每一座博物馆都是这座城市的璀璨明珠，闪耀着河洛文化的魅力，让人感受到浓厚的文化气息。

　　“现在来洛阳旅游，除了龙门、牡丹，许多特色鲜明的博物馆也是我们经常推荐的去处。”市民关文慧说。

　　今年牡丹文化节开幕以来，洛阳博物馆、洛阳古代艺术博物馆、洛阳民俗博物馆等参观人数基本上每天都达到“峰值”。

　　博物馆之都的打造，正在成为洛阳旅游的新亮点。

　　副中心城市建设呼唤“新三篇”

　　省第十次党代会赋予洛阳发展新的战略定位，其中“建设国际文化旅游名城”是重要内容。2017年9月，省委、省政府出台《关于支持洛阳市加快中原城市群副中心城市建设的若干意见》，将“建设国际文化旅游名城”列为重点支持方面。

　　志在建设国际文化旅游名城的洛阳，不能满足于依赖传统的龙门石窟、关林、白马寺文化旅游“老三篇”，必须在更高站位上，着力打造以“博物馆之都”为代表的“新三篇”。

　　去年河洛文化旅游节前夕，我市发布了10条“博物馆之都游”精品线路，10条线路各具特色，内容丰富，涵盖了丝绸之路起点、大运河交汇点、万里茶道、大遗址、非遗传统技艺、豫西古建筑、红色旅游、峥嵘岁月工业游、河洛寻根、探宝寻秘等方面，可满足不同游客的需求。

　　实施重点项目打造博物馆之都

　　数据显示，2017年，我市各类博物馆共接待游客817万人次。博物馆群，已成为古都洛阳的文化新地标，隆起了洛阳国际文化旅游名城建设的文化脊梁。

　　按照市委、市政府工作部署，当前，我市以实施文化传承创新体系重大专项为支撑，正在加快建设隋唐洛阳城国家历史文化公园、隋唐大运河保护展示工程、二里头遗址博物馆等重点项目，打造博物馆之都。

　　围绕建设博物馆之都，我市还按照“保护固态、传承活态、发展业态”的理念，不断加大博物馆、遗址公园免费开放力度，让人民群众充分享受文化遗产保护成果。

　　恰逢牡丹盛开时，洛阳各博物馆也诚挚发出邀请：喜欢文物、考古的市民和游客，不妨走进博物馆之都，感受千年古都的历史沧桑，探寻河洛大地的文化瑰宝！（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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