汝阳杜鹃花节将于4月21日至5月中旬举行

今日上午，“醉美汝阳”第十七届河南汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节洛阳推介会举行，汝阳县这块风光秀美的旅游胜地正式向游客发出邀请：4月21日至5月中旬，来汝阳县观赏杜鹃花、品味炎黄文化、纵览汝阳风情吧！

洛阳网讯 今日上午，“醉美汝阳”第十七届河南汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节洛阳推介会举行，汝阳县这块风光秀美的旅游胜地正式向游客发出邀请：4月21日至5月中旬，来汝阳县观赏杜鹃花、品味炎黄文化、纵览汝阳风情吧！

本届杜鹃花节暨炎黄文化节都有什么精彩活动？除了精彩纷呈的开幕式文艺演出，还有“2018全国百家网络媒体走进汝阳”采风活动、2018雅文杯越野赛、中农富源嘉年华活体蝴蝶展、醉美汝阳杯年度摄影大赛、西泰山太极拳表演赛、旅游商品展销会等文化、旅游、商贸活动。

其中，4月21日，本届杜鹃花节暨炎黄文化节将在汝阳县西泰山景区炎黄广场开幕，届时现场不仅有精彩演出，还将展示汝阳各种特色美食、旅游商品，游客还能享受到最低优惠。

杜鹃花是我国的传统名花，是汝阳县县花。杜鹃花节暨炎黄文化节是汝阳县的一项重大旅游盛会。已连续成功举办十六届的杜鹃花节，在中原地区颇具影响力。汝阳县以杜鹃花为媒、以炎黄文化为魂、以丰富的旅游资源为支点，构筑起汝阳县走出河南、外界了解汝阳的重要窗口。

姹紫嫣红的漫山杜鹃花是汝阳县的一张名片，除此之外，汝阳的看头还有很多。在推介会上，汝阳县部分景区及特色旅游商品代表主动进行推介，共同展示了醉美汝阳风采：

西泰山风景区总面积达120余平方公里，除了漫山遍野的杜鹃花外，境内共有五条旅游线路，含炎黄峰、情侣峰、情侣谷、杜鹃花海等50余个景点，行走其间，神清气爽。

恐龙谷漂流景区作为集激流飞瀑漂、勇士惊险漂、丛林探险漂、原生态竹筏漂为一体的生态魅力漂流，不仅惊险刺激，而且趣味颇多。

雅文虎山温泉作为集休闲、度假、养生于一体的温泉胜地，不仅温泉水品质有保证，而且设施完善，一直以来广受好评。雅文集团2018春季越野挑战赛暨音乐美食帐篷节也将于4月29日至5月1日在雅文喜鹊小镇盛大举行，届时将引爆速度与激情，全程超燃喊你来嗨。

杜康，是华夏酿酒鼻祖，是中华美酒之源，是中国历史文化名酒，是中国酒文化的起源地；杜康，是人名，是地名，是酒名，是酒文化。因为杜康在洛阳市汝阳县杜康村始创秫酒而得名，素有“天下第一美酒”之名，更有“进贡仙酒”之誉。杜康古镇是在杜康造酒遗址上恢复兴建的中国唯一的酒文化圣地，是全国规模最大、建筑精美的酒文化博览中心和游览胜地。

在此次推介会上，汝阳县人民政府与洛阳日报报业集团签署了2018战略合作框架协议，双方将为汝阳县在全域旅游品牌打造、旅游产品包装升级、旅游品牌营销推广等方面开展深度合作，联手力推“醉美汝阳”。(记者 郭瑛)