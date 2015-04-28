洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汝阳杜鹃花节将于4月21日至5月中旬举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-16 18:21

　　洛阳网讯 今日上午，“醉美汝阳”第十七届河南汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节洛阳推介会举行，汝阳县这块风光秀美的旅游胜地正式向游客发出邀请：4月21日至5月中旬，来汝阳县观赏杜鹃花、品味炎黄文化、纵览汝阳风情吧！

　　本届杜鹃花节暨炎黄文化节都有什么精彩活动？除了精彩纷呈的开幕式文艺演出，还有“2018全国百家网络媒体走进汝阳”采风活动、2018雅文杯越野赛、中农富源嘉年华活体蝴蝶展、醉美汝阳杯年度摄影大赛、西泰山太极拳表演赛、旅游商品展销会等文化、旅游、商贸活动。

　　其中，4月21日，本届杜鹃花节暨炎黄文化节将在汝阳县西泰山景区炎黄广场开幕，届时现场不仅有精彩演出，还将展示汝阳各种特色美食、旅游商品，游客还能享受到最低优惠。

　　杜鹃花是我国的传统名花，是汝阳县县花。杜鹃花节暨炎黄文化节是汝阳县的一项重大旅游盛会。已连续成功举办十六届的杜鹃花节，在中原地区颇具影响力。汝阳县以杜鹃花为媒、以炎黄文化为魂、以丰富的旅游资源为支点，构筑起汝阳县走出河南、外界了解汝阳的重要窗口。

　　姹紫嫣红的漫山杜鹃花是汝阳县的一张名片，除此之外，汝阳的看头还有很多。在推介会上，汝阳县部分景区及特色旅游商品代表主动进行推介，共同展示了醉美汝阳风采：

　　西泰山风景区总面积达120余平方公里，除了漫山遍野的杜鹃花外，境内共有五条旅游线路，含炎黄峰、情侣峰、情侣谷、杜鹃花海等50余个景点，行走其间，神清气爽。

　　恐龙谷漂流景区作为集激流飞瀑漂、勇士惊险漂、丛林探险漂、原生态竹筏漂为一体的生态魅力漂流，不仅惊险刺激，而且趣味颇多。

　　雅文虎山温泉作为集休闲、度假、养生于一体的温泉胜地，不仅温泉水品质有保证，而且设施完善，一直以来广受好评。雅文集团2018春季越野挑战赛暨音乐美食帐篷节也将于4月29日至5月1日在雅文喜鹊小镇盛大举行，届时将引爆速度与激情，全程超燃喊你来嗨。

　　杜康，是华夏酿酒鼻祖，是中华美酒之源，是中国历史文化名酒，是中国酒文化的起源地；杜康，是人名，是地名，是酒名，是酒文化。因为杜康在洛阳市汝阳县杜康村始创秫酒而得名，素有“天下第一美酒”之名，更有“进贡仙酒”之誉。杜康古镇是在杜康造酒遗址上恢复兴建的中国唯一的酒文化圣地，是全国规模最大、建筑精美的酒文化博览中心和游览胜地。

　　在此次推介会上，汝阳县人民政府与洛阳日报报业集团签署了2018战略合作框架协议，双方将为汝阳县在全域旅游品牌打造、旅游产品包装升级、旅游品牌营销推广等方面开展深度合作，联手力推“醉美汝阳”。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]牙膏选错，牙也刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]韭菜虽美味，但别和它一起吃！一定要告诉家人
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一批市政道路、桥梁完成集中提升改造
  • 洛阳城市版图日新月异
  • 洛阳伊滨经开区：伊河岸边起绿廊
  • 洛阳近郊牡丹观赏园处于盛花期
  • 抢抓筹办2022年北京冬奥会机遇 中国一...
  • 大运河文化论坛在洛召开 专家探讨运河...
  • 真稀罕！洛阳走失宠物狗自己“报警”...
  • 丰富停车资源 方便车主停车
  • 打好具有洛阳特色的“四张牌”——三...
  • 洛阳抢抓“一带一路”机遇 力促跨境电...
    		•
    百姓呼声
    到了退休年龄养老保险未交够15年怎么办？
    涧西长安路4号街坊小区内路面积水谁来管
    精彩图片
    洛浦公园东段：一幅美...
    “市民之家”贴心便民到家
    孟津县朝阳镇高沟村：...
    瞧！牡丹花蕊中 忙碌的...
    精彩热帖

    牡丹神韵

    郁金香花海

    视觉盛宴

    天香依然 芳容依旧
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605