洛阳的花都开好了！几个拍花小技巧让您秒变大师

四月的洛阳，花香正浓，花色正好！怎样才能用手机拍出秀爆朋友圈的大作呢？下面小编为您献上几个拍花的小技巧！
四月的洛阳，花香正浓，花色正好！
怎样才能用手机拍出秀爆朋友圈的大作呢？
下面小编为您献上几个拍花的小技巧！
手机拍花三大忌
想要拍出一张好照片，首先我们先来了解一下大家容易犯的错误。手机拍花有三大忌，对于新手来说要尽量避免。
1.忌逆光拍摄
逆光拍摄也就是用手机对着太阳光拍摄了。很多专业摄影师会采用逆光拍摄来营造艺术感。但对于新手来说，逆光下，拍出来的照片画面往往很暗，建议采用顺光和侧逆光进行拍摄。
2.忌构图无主题
大家看这张照片的主题拍的什么呢？背景实在太多了，导致花卉主题一点都不突出。
3.忌背景杂乱
这张照片的主题倒是看出来了，但背景太过于杂乱。
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