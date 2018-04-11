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大运河文化论坛在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-16 09:02

　　14日，第36届中国洛阳牡丹文化节重点活动——大运河文化论坛在洛阳师范学院举行。

　　本次论坛由中国国土经济学会、河南省社会科学院、洛阳师范学院、北京物资学院联合主办。来自大运河沿线城市的100多位专家学者围绕大运河历史遗产的保护、传承和利用，交流研究成果，共话文化发展。

　　隋唐洛阳城和大运河洛阳段承载的厚重历史文化，是中华文明的重要组成部分。近年，洛阳坚持把贯彻落实习近平总书记关于大运河文化带建设的重要指示精神作为坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当，加快推动隋唐洛阳城国家历史文化公园和大运河文化带各项建设，着力传承好、保护好、利用好独特而丰富的文化遗产，取得了重要阶段性成果。

　　论坛上，专家学者围绕隋唐大运河洛阳城市与商业变迁、隋唐大运河历史遗产保护与生态文明建设、大运河文化产业带发展、大运河沿线城市可持续发展等课题进行研讨。专家们建议，洛阳要挖掘大运河文化精髓，做好大运河文化保护、传承和利用工作，不断在运河遗产保护、运河生态文明建设、运河文化品牌发展、运河文化研究和交流等方面走在全国前列，为促进中华优秀文化传承发展、推动社会主义文化繁荣兴盛作出更大贡献。

　　市领导杨炳旭、魏险峰等参加相关活动。（洛阳日记者 郭秩铭 白云飞 通讯员 严涛 焦丽君）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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