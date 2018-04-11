第二届牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛举行

未来，企业也可以在网上采购钢铁、煤炭、石油等大宗商品；随着海外仓功能的完善，消费者购买海淘产品不仅更快，后期维修保养也将更便利；通过采集消费者服装尺寸数据，企业可以生产出穿着更舒适的服装……在昨日举行的第二届牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛上，业内专家围绕电商综合服务平台、大数据等探讨了跨境经济贸易发展新趋势。

未来，企业也可以在网上采购钢铁、煤炭、石油等大宗商品；随着海外仓功能的完善，消费者购买海淘产品不仅更快，后期维修保养也将更便利；通过采集消费者服装尺寸数据，企业可以生产出穿着更舒适的服装……在昨日举行的第二届牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛上，业内专家围绕电商综合服务平台、大数据等探讨了跨境经济贸易发展新趋势。

趋势：不仅能网购服装、家电企业也可网购煤炭等

现在，无论是国内贸易还是国际贸易，电商平台上的主流商品都是小额消费品，以服装、食品、生活用品等为主，未来大宗商品将逐渐进入电商通道。

电子商务交易技术国家工程实验室主任柴跃廷教授认为，现在大宗商品做跨境电商，企业信息、商品信息、合同、发票、物流订单等信息在关检等部门仍面临重重审批，上不上网都一样。

而随着跨境电商综合服务平台的建设，未来报关、报检、结汇、退缴税等环节将逐步实现全程电子化，整个流程将更加方便快捷。企业通过网上采购的积极性将更高，煤炭、钢铁、石油也将进入电商平台，对于企业来说点点鼠标进行采购将成为常态。

海外仓：不再是单一的发货仓储功能消费者体验将更好

以前，消费者海淘商品，商家接到订单后进行采购再发货，整个流程时间较长，不仅消费者的购物体验不好而且商家回款速度相对较慢。有了海外仓，企业就可以提前备货，消费者下单之后立即发货，整个交易流程时间大大缩短。

现在我们通过天猫、京东等购物平台购买海外商品，收货速度非常快，这就得益于海外仓的建设。同样，有了海外仓，国外消费者通过跨境平台购买中国的商品也将更方便。

不过，现在的海外仓主要是发货仓储功能，以京东全球购为例，消费者选购商品后是不能退换货的。在2.0时代，海外仓将是一个集海外仓储、人才培养、物流桥接、客服流转等于一体的新型仓库，可以通过数据给各层次卖家提供各种智慧化服务。个人“海淘”商品，不满意可以退换货，商品坏了会有工作人员上门维修，购物体验将更好。

大数据：大数据能让您的衣服穿着更舒服

大数据对跨境电商发展有哪些作用呢？我们通过一个例子来形象阐释：每个人的身体是不一样的，私人定制的服装一人一版，需要师傅量体后打版，效率低且成本较高。

普通人想穿私人定制怎么办呢？有了工业大数据，不用人工打板，企业可以根据模型算出一套专属你人体数据板出来，同时实现款式、工艺等的自动组合。客户订单进来以后，系统可以在一个时间段内将同一面料、同一款式的服装进行集中加工，实现了私人定制和工业化的统一。

商战就是信息战，大数据在商业拓展中的作用尤其重要。现在，专业的商业数据公司会根据跨境电商的交易数据分析哪些商品进入了哪一国家、哪类商品在哪一地区更畅销等，将全球的商业数据反馈到国内。如果有中国企业想进军国外市场，这一类的公司就可以通过大数据分析为其设计科学合理的投资分析和营销策略。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 张杰）