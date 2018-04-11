洛阳天气：气温回升 正是赏花好时节

今天晴天间多云，偏南风3级左右，气温8℃到24℃；明天晴天间多云，偏南风3级左右，气温8℃到26℃。

昨天天气晴好，一些年轻人已经穿上短袖，展示青春活力。记者在洛龙区太康路上看到，绿化带中娇艳的月季已成片绽放，将道路装扮得更加美丽。

月季，顾名思义是月月有花，古诗描写月季“只道花无十日红，此花无日不春风”“花落花开不间断，春来春去不相关”。月季自然花期为5月至11月，连续开花性强，芬芳馥郁，深受人们喜爱。

2016年3月，洛龙绿化管理所在太康路原有绿化的基础上，加种了一批高杆月季，将太康路打造成“月季大道”。这些高杆月季花期可从4月初持续到10月底，花色以红、黄两色为主，花冠比普通月季大，色彩更加艳丽，观赏性更强。

看到娇艳的月季，记者想到五代吴越王钱镠(liú)写给妻子的书信：“陌上花开，可缓缓归矣。”当时，钱镠的妻子回了娘家，他看到桃红柳绿，姹紫嫣红，不免对妻子生出几分思念，便提笔写信给她，让她回来观赏满城花开的美景。寥寥几个字，因饱含爱意，被誉为“艳称千古”，传诵至今。

洛阳是一座牡丹花都，徜徉在4月的洛阳，处处可感受牡丹在这座城市里不可或缺的地位。牡丹花开正好，市区公园及绿化带内的花草却迫不及待地要与之争春了。如滨河北路高新区段，道路旁栽种着蓝色鸢尾，与红叶石楠、女贞等观赏植物分层分布在绿化带内，花木相互映衬，让人赏心悦目。

“陌上花开”待君来，晴好的天气是花开灿烂的保障。现在来看看我市的天气，市气象台预计，今天晴天间多云，偏南风3级左右，气温8℃到24℃；明天晴天间多云，偏南风3级左右，气温8℃到26℃。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)