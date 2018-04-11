400余家企业来洛阳理工学院揽人才

4月12日，在洛阳理工学院王城校区，426家省内外企业现场招贤纳才，不少准毕业生冒着春雨求职。本次双选会参会企业涉及建材、制造、软件和信息技术服务、教育、金融、批发和零售、房地产等行业产业。
洛阳网讯 4月12日，在洛阳理工学院王城校区，426家省内外企业现场招贤纳才，不少准毕业生冒着春雨求职。本次双选会参会企业涉及建材、制造、软件和信息技术服务、教育、金融、批发和零售、房地产等行业产业。
据该校大学生就业指导中心负责人介绍：今年就业市场形势出现新的特点，一是建材行业景气复苏，人才需求渐趋旺盛。二是地方人才机构组团招聘明显增多，其中有46家企业来自洛阳人才交流中心、洛阳空港产业集聚区、连云港人才交流中心等三家组团，为大学生提供了不少的工作岗位。据悉，双选会当日达成就业意向近700人。(见习记者 徐文波 通讯员 赵燕昌 摄影报道)
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