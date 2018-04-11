洛阳召开市委政法委员会全体会议

昨日下午，市委政法委员会全体会议召开，传达市委常委会议关于扫黑除恶专项斗争的部署要求，研究贯彻落实措施。 昨日下午，市委政法委员会全体会议召开，传达市委常委会议关于扫黑除恶专项斗争的部署要求，研究贯彻落实措施。 会议强调，全市政法系统党委(党组)及广大政法干警要进一步深化认识、提升站位，切实把扫黑除恶专项斗争放在心上、抓在手上，严格按照中央、省委、市委部署抓好各项工作落实。全市政法机关要充分发挥主力军作用，当先锋、打头阵，聚焦12类人民群众反映最强烈的涉黑涉恶犯罪，出重拳、下重手，打准打狠，坚持打早打小、有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，坚决铲除黑恶势力滋生土壤；要落实责任，强化督导，严格落实第一责任人责任，把扫黑除恶专项斗争纳入巡视巡察重要内容，纳入领导班子、领导干部考核内容，严肃追究涉黑涉恶突出地区、单位的领导责任；要深入宣传发动群众，利用多种形式持续深入宣传扫黑除恶专项斗争内容，动员广大人民群众积极举报涉黑涉恶线索，营造全民参与、人人喊打的浓厚氛围。 市领导尚英照、李保兴等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）