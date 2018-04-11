高招体检工作开展 市招办提醒考生对照体检结果 合理选择专业

体检结果是考生合理填报高考志愿、院校开展录取工作的重要依据，如何根据体检结果合理选专业？昨日是市区考生高招体检的第一天，记者在河南科技大学第一附属医院新区医院体检现场，采访了市招办普招科科长高冰南。

市区高招考生在河科大一附院新区医院接受体检

体检结果是考生合理填报高考志愿、院校开展录取工作的重要依据，如何根据体检结果合理选专业？昨日是市区考生高招体检的第一天，记者在河南科技大学第一附属医院新区医院体检现场，采访了市招办普招科科长高冰南。

高招体检项目主要包括眼科、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科检查及胸透检查、肝功能检查。高冰南说，根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》，考生的体检结果在选报专业时分为四种情况：适宜选报普通高等学校各专业、部分专业不宜就读、学校有关专业可不予录取、学校可以不予录取。(具体内容请扫下方二维码)

此外，考生在体检前填报自己身体状况时，一定要如实填写“既往病史”，尤其是做过手术、住过院的严重疾病和比较严重的先天性疾病等不要隐瞒，因为一些高校的特殊专业对考生身体状况有特殊要求，如果瞒报后，等到入学体检时发现不合格，可能就会面临退学的风险。

高冰南说，在体检过程中，考生可当场询问医生部分单项体检结果，如果对结果有异议，可当场向医生提出复检。在拿到体检报告后，化验异常和需要复检的考生，在发放体检结果3日内由考生本人写出申请，校长签字，学校加盖公章后交市招办普招科，按照安排的时间及时到河科大一附院新区医院复检。(洛阳日报记者 郭秩铭 文/图)

>>>>考生的体检结果在选报专业时分为四种情况

●适宜选报普通高等学校各专业

这类考生的身体状况符合高等院校各类专业的就读条件，可以选报高校的各类专业。但需要注意的是，在选报公安院校、军事院校、飞行学院、体育类专业、艺术类专业、旅游管理专业、医学类专业、师范类专业等对身高、体重有特殊要求的院校和专业时，考生需要根据相关院校《招生简章》和专业的具体要求，对照自己是否符合条件。

●部分专业不宜就读

这类考生因患有某种疾病或生理缺陷，不宜就读部分专业。虽然学校不得以此为依据拒绝录取达到相关要求的考生，但如果考生报考这些专业，在专业学习、就业发展方面可能会受影响。

例如：主要脏器动过较大手术、肢体残疾的考生不宜就读地矿类、水利类、交通运输类、能源动力类、海洋科学类、公安学类、体育学类、水产类、测绘类等专业；

任何一眼矫正到4.8后，镜片度数大于800度的考生，不宜就读医学类、地质类、农业工程类、地矿类、水利类、电子信息科学类等专业；

听力有障碍的考生不宜就读法学类、音乐学、医学等专业，口吃的考生不宜就读教育学类、新闻学、表演等专业。

●学校有关专业可不予录取

这类考生的身体状况报考某些专业将会受到限制，即便填报了这些专业，学校也可以不予录取。

例如：轻度色觉异常(色弱)的考生不能录取以颜色波长作为严格技术标准的化学类、化工与制药类、药学类、生物科学类、公安技术类、地质学类各专业，医学类各专业；

色盲不能录取的专业除了同轻度色觉异常，还包括美术学、绘画、艺术设计、应用物理学、摄影、动画、天文学、地理科学、博物馆学等专业；

裸眼视力任何一眼低于5.0的考生，不能录取飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察等专业；

裸眼视力任何一眼低于4.8的考生，不能录取轮机工程、运动训练、民族传统体育等专业。

●学校可以不予录取

这类考生主要是患有严重心脏病、重症支气管扩张、哮喘、恶性肿瘤、慢性肾炎、尿毒症、严重血液疾病、内分泌及代谢系统疾病、风湿性疾病等比较严重的疾病，身体健康状况不合格，暂不宜报考各类普通高等学校，建议考生先治疗疾病。

高冰南说，在高招录取环节，考生因体检“专业受限”是高校退档的常见原因，在平行志愿的模式下，考生被退档后很难再进入同一档次的大学。所以，考生在拿到最终的体检结果时，一定要仔细对照《普通高等学校招生体检工作指导意见》，注意避开受限院校、专业。