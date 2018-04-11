“国风雅韵”牡丹书画作品展开展

昨日，“国风雅韵”第36届中国洛阳牡丹文化节牡丹书画作品展在老城区文化馆开展，共展出牡丹题材书画作品120幅，是近年老城区100余名优秀书画家艺术创作的一次全新展示。作品或雄浑激荡、秀美飘逸，或气势磅礴、灵动传神，从不同侧面诠释了书画家们对牡丹的感悟和理解。

昨日，“国风雅韵”第36届中国洛阳牡丹文化节牡丹书画作品展在老城区文化馆开展，共展出牡丹题材书画作品120幅，是近年老城区100余名优秀书画家艺术创作的一次全新展示。作品或雄浑激荡、秀美飘逸，或气势磅礴、灵动传神，从不同侧面诠释了书画家们对牡丹的感悟和理解。

该作品展展期一个月，感兴趣的市民可到老城区文化馆展览馆4楼免费参观。（朱艳艳 石智卫 摄）