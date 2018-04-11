中国国花园：智能大棚遮阳挡雨 牡丹绽娇颜

“劝君披取渔蓑去，走看姚黄拼湿衣。”昨日，一场春雨滋润洛城，在中国国花园内，盛开的牡丹挂上雨珠，愈发显得娇艳欲滴，引来不少游客驻足拍照。明后两天，中国国花园将推出多场文艺演出，为游客赏花之旅助兴，精彩不容错过。

游客在大棚内赏花、拍照

“劝君披取渔蓑去，走看姚黄拼湿衣。”昨日，一场春雨滋润洛城，在中国国花园内，盛开的牡丹挂上雨珠，愈发显得娇艳欲滴，引来不少游客驻足拍照。明后两天，中国国花园将推出多场文艺演出，为游客赏花之旅助兴，精彩不容错过。

全园进入盛花期，20万株牡丹展芳容

眼下，中国国花园全园已进入盛花期，园内约有480个品种20万株牡丹展露芳容。中国国花园工作人员提醒，这个双休日是赏花的好时候，想饱览国色的游客可别错过了。

作为千亩牡丹主题公园，中国国花园以牡丹品种集中、种植面积大和如画的风景蜚声中外。园区内种植牡丹750多亩，65万余株牡丹涵盖九大色系的1080多个品种。目前，园内盛开的品种有姚黄、冠世墨玉、岛大臣、花竞等。同时，豆绿、海黄、八千代椿、新七福神等精品牡丹也已初开。

这么大个园子，哪里的牡丹最好看？中国国花园工作人员介绍，随着花期推进，盛开的牡丹品种轮换登场，最佳观赏区也在逐渐变化。目前，园内最佳牡丹观赏区有国花台、开元富贵广场、二乔亭广场和花王花后广场等。如果您游园时间有限，可参照园区内指示牌，直接前往上述区域赏花。

智能钢构大棚，为牡丹、游客遮阳挡雨

天气变化莫测，前一天还艳阳高照，紧接着又迎来绵绵春雨。不过，中国国花园早已做好了准备，无论天气如何变化，园区内搭建的大棚都会为牡丹和游客遮阳挡雨。

昨日，在位于园区国花台东南角的新型防雨遮阳智能钢构大棚内，不少游客漫步在花丛中，一边欣赏国色天香，一边听着棚外柔柔的春雨滴答声，别有一番情趣。这些大棚由中国国花园斥资50万元修建，占地约4000平方米，可覆盖数万株精品牡丹，避免花开后受风雨侵袭，进一步延长观花期。

中国国花园相关负责人介绍，在国色广场、欧阳修广场、二乔亭广场、花王花后广场和开元富贵广场的晚开精品牡丹区，花开后也将搭建2万多平方米的防雨遮阳棚，棚内外温差能有5℃至7℃，可将牡丹花期向后延迟一周，确保人到花开、花节有花，让晚到游客不留遗憾。

这个双休日，园内将再放飞5000只蝴蝶

“花若盛开，蝴蝶自来”。今年牡丹文化节期间，中国国花园继续举办蝴蝶展。展区位于中国国花园东区的蝴蝶鸟语林内，占地面积约2000平方米。

参展的蝴蝶均由云南空运而来，有20余个珍稀品种。由于蝴蝶的生命周期只有一周左右，中国国花园将不定期空运蝴蝶，以保证游客能观赏到大量蝴蝶飞舞的美景。这个双休日，天气转晴后，中国国花园将再次放飞5000只蝴蝶。届时，游客可以欣赏到蝴蝶在假山、喷泉、花丛间翩翩飞舞的场景。

此外，这个周六和周日，在中国国花园西大门内广场，还有精彩的歌舞、杂技、变脸等文艺演出。具体演出时间为：周六、周日每天3场，分别在10时、14时、16时。中国国花园工作人员表示，如果游客较多，将适当增加演出场次。

周日上午，在西大门内广场，将举行“万人小手画牡丹”活动，如果您感兴趣，可以去看看孩子们的奇思妙想。（洛阳晚报记者 智慧 特约通讯员 邵安领 文/图）