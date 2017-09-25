洛邑古城将建影视基地

10日，中国电影股份有限公司与老城区政府、洛阳中渡文化科技有限公司签约，将共建洛邑古城影视基地。

10日，中国电影股份有限公司与老城区政府、洛阳中渡文化科技有限公司签约，将共建洛邑古城影视基地。

按照协议，合作方将以“资源共享、合作共赢、共同发展”为原则，以“文化旅游发展、影视开发、弘扬历史文化”为合作方向，深挖洛阳历史文化资源，将历史文化资源开发与影视文化产业、旅游文化产业有机结合，致力于建设中影股份在我市首个影视基地，创作出彰显洛阳历史文化底蕴的影视文化产品。

中国电影股份有限公司是全产业链大型国有控股影视上市公司，业务涵盖影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务四大板块，代表作有《建国大业》《建党伟业》《厉害了，我的国》等。

中国电影股份有限公司总经理江平、副市长贺敏等参加签约仪式。（洛阳日报记者 李梦龙 特约通讯员 石智卫）