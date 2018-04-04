洛阳元素“搬”上车 主题公交车来喽！

缕缕藤蔓在车厢顶部纵横交错，朵朵白花盛开其中，各色“牡丹”在扶手拉环上交相辉映……昨日，在西关公交站，不少乘客一上21路公交车，就被车厢内的装饰吸引住了。

主题公交车内部

缕缕藤蔓在车厢顶部纵横交错，朵朵白花盛开其中，各色“牡丹”在扶手拉环上交相辉映……昨日，在西关公交站，不少乘客一上21路公交车，就被车厢内的装饰吸引住了。

“这车厢真漂亮啊，春暖花开的感觉扑面而来。”市民焦女士说，她天天都坐21路公交车，这次车厢内的变化“真养眼”。

近日，市公交集团三分公司对我市17条线路的29辆公交车进行了主题改造，昨日，改造好的车辆已全部上路。改造主要在车厢内进行，围绕十九大精神、学雷锋、二十四孝传统文化、洛阳知名景点、洛阳特色小吃等主题，以“一车一主题”的形式对车厢进行装饰。

29辆车内的装饰均不相同，每辆公交车的司机师傅，就是本车的设计师。49路公交车司机王国亮介绍，该路线往返于洛阳龙门站和西关之间，搭载的外地游客较多，因此，他选择了旅游主题，将龙门石窟、白马寺等景点介绍制作成宣传图，张贴在车窗上方，方便大家了解洛阳历史文化。29路公交车也是游客经常乘坐的线路，司机李素俭则在车厢内着重介绍了不翻汤、驴肉汤等洛阳小吃。在以十九大精神为主题的53路公交车内，社会主义核心价值观与文明乘车提示结合，呼吁大家尊老爱幼、注意礼让。

如果您也想感受这些主题公交，可以就近乘坐以下线路车辆：8路、53路、19路、21路、29路、26路、49路、59路、61路、65路、78路、93路、89路、45路、42路、16路、18路。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 刘丽 文/图）