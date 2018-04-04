多场经典豫剧、曲剧邀您免费看

为了丰富市民文化生活，“河洛百姓大舞台”将增加演出场次，上演多场经典豫剧、曲剧剧目。市民可关注微信公众号“河洛剧院”，通过平台进行预约，预约成功后就可到指定地点免费领票观看。

为了丰富市民文化生活，“河洛百姓大舞台”将增加演出场次，上演多场经典豫剧、曲剧剧目。市民可关注微信公众号“河洛剧院”，通过平台进行预约，预约成功后就可到指定地点免费领票观看。 昨日，《洛阳晚报》记者从市文广新局了解到，为了丰富市民文化生活，“河洛百姓大舞台”将增加演出场次，上演多场经典豫剧、曲剧剧目。市民可关注微信公众号“河洛剧院”，通过平台进行预约，预约成功后就可到指定地点免费领票观看。 演出地点：洛龙区厚载门街与关林路交叉口东南角河洛剧院 领票地址：河洛剧院南侧领票处 咨询电话：18037991130 (洛阳晚报记者 潘立阁)