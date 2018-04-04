打造博物馆之都 洛阳68家博物馆任您游

昨日上午，“畅游博物馆之都”活动启动仪式在洛阳博物馆门前广场举办。该活动由市旅发委、市文物局、洛阳旅发集团、中国邮政洛阳市分公司联合主办。洛阳市各博物馆代表、驻洛高校学生代表等百余人参加仪式。

昨日上午，“畅游博物馆之都”活动启动仪式在洛阳博物馆门前广场举办。该活动由市旅发委、市文物局、洛阳旅发集团、中国邮政洛阳市分公司联合主办。洛阳市各博物馆代表、驻洛高校学生代表等百余人参加仪式。

启动仪式上，旅行社代表、博物馆代表、集邮爱好者代表、驻洛高校学生代表共同为博物馆精品路线、文创产品、博物馆之都纪念邮票、洛阳博物馆之旅通关文牒揭幕。

洛阳博物馆有关负责人表示，博物馆是城市文化的载体，浓缩了一座城市的昨天和今天。我市目前已有各类博物馆68家，总数居全省首位：国有博物馆藏品丰富，非国有博物馆异军突起，代表着不同时期的文化印记，蕴藏着厚重的河洛文明，在保护传承文化遗产、丰富旅游产品体系、提升城市品位、打造国际文化旅游名城中发挥了重要作用。

驻洛高校学生代表在发言时呼吁年轻学子走进博物馆，触摸历史的肌肤，走进历史文化和古代文明的艺术殿堂，在时空与文明中穿梭，与伟大的艺术大师对话，领略古国的绝代风华。（洛阳晚报记者 邱明 通讯员 余东丰）