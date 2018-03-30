猜猜这朵牡丹有多少片花瓣

昨日，在王城公园西南侧沉香楼牡丹观赏区内，成片的首案红竞相绽放，大片紫红色花海引得游人流连忘返。目前，该园牡丹进入盛花期，全园约570个品种8.2万株牡丹开放。

工作人员在数首案红的花瓣片数

昨日，在王城公园西南侧沉香楼牡丹观赏区内，成片的首案红竞相绽放，大片紫红色花海引得游人流连忘返。目前，该园牡丹进入盛花期，全园约570个品种8.2万株牡丹开放。

●首案红

特点：一朵牡丹，可有上百片花瓣

像图片上这样花色亮丽的首案红，该园有千余株，株龄在60年至70年，冠幅近2米，花朵呈紫红色。

首案红为洛阳传统牡丹品种，花形为皇冠形，由于雄蕊和雌蕊完全瓣化，单朵首案红的花瓣最多可达250片。

●似荷莲

特点：两层花瓣，外形似荷花

听到似荷莲这个名字，您也许就能猜出这种牡丹的外形与荷花有几分相像。

似荷莲也为洛阳传统牡丹品种，盛开的似荷莲呈粉紫色，双层花瓣。目前，该园有似荷莲近百株，株龄为20年至30年。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 实习生 段婉璐 文/图）