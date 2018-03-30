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省内外非遗项目亮相“河洛欢歌·广场文化月”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-10 08:27

　　欣赏文艺演出，展示百姓才艺，“河洛欢歌·广场文化月”活动一直广受市民欢迎，该活动自4月2日在周王城广场启动以来，场场人气都很高。昨日，该活动的涧西区分会场正式开演，老城区分会场的活动将于今日启动。此外，位于西工区周王城广场的主会场，将迎来富有特色的非遗展演。究竟有哪些精彩节目？请您来瞧瞧吧！

　　近距离感受省内外非遗项目独特魅力

　　在今年的“河洛欢歌·广场文化月”活动中，省内外非遗展演是一大亮点。市非遗中心相关负责人介绍，在展演项目中，上党八音会值得一看。它是一种传统民间吹打乐，在山西省东南部的长治、晋城一带广为流传，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。此外，惊险刺激的宁津杂技，气势恢宏的牧野战鼓，韵味悠长的河洛大鼓等也都十分精彩。

　　非遗展演将于今日至14日的每天9时30分至11时在西工区周王城广场举行，具体安排如下：

　　●4月10日

　　河洛响器、洛川蹩鼓、大名草编、上党八音会、华佗五禽戏、宁津杂技、山东快书、冀南鼓吹乐

　　●4月11日

　　五花营狮舞、心意拳、信阳民歌、陕州梆子、黄河船工号子、牧野战鼓、回族武术、蝴蝶镲锣鼓

　　●4月13日

　　嵩县大铜器、海神乐、二鬼摔跤、南无拳、花棍舞、靠山黄、河洛大鼓

　　●4月14日

　　范村狮舞、南庄木偶戏、靠山吼、武当壬九门武术、二鬼摔跤、河洛大鼓

　　两个分会场精彩节目赏不停

　　●涧西区分会场

　　演出持续至13日，每日15时30分开始演出，均为综艺专场，演出地点为涧西区万达广场门前。

　　●老城区分会场

　　○4月10日

　　地点：洛邑古城

　　10时至11时30分

　　凡音梦艺术团专场

　　15时至16时30分综艺专场

　　○4月11日

　　地点：洛邑古城

　　10时至11时30分河洛大鼓专场

　　15时至16时30分戏曲专场

　　○4月15日

　　地点：金业路社区文化广场

　　10时至11时30分综艺专场

　　15时至16时30分河洛大鼓专场

　　○4月16日

　　地点：金业路社区文化广场

　　10时至11时30分

　　老城戏曲艺术团专场

　　15时至16时30分

　　西南隅文艺队专场

　　○4月20日

　　地点：中州路十字街菩心堂广场

　　10时至11时30分综艺专场

　　15时至16时30分

　　翠玲戏曲艺术团专场

　　○4月21日

　　地点：中州路十字街菩心堂广场

　　10时至11时30分河洛大鼓专场

　　15点至16点30分

　　金舞鞋少儿专场

　　○4月29日

　　地点：金业路社区文化广场

　　10时至11时30分

　　舞之韵艺术团专场

　　15时至16时30分晨星少儿专场

　　○4月30日

　　地点：金业路社区文化广场

　　10时至11时30分戏曲专场

　　15时至16时30分

　　淑儿艺术团专场

　　此外，今天在洛邑古城忠义广场将举办全国旗袍大赛；今日至5月5日，洛邑古城还将开展“洛邑·礼乐王朝”系列展演。

　　(以上活动如因天气等原因调整演出计划，均以现场安排为准)  （洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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