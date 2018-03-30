洛阳耄耋老人摆免费茶水摊儿 六年如一日

牡丹花开，到洛阳旅游的客人也多了起来。7日上午，涧西区重庆路三社区的志愿者又“出摊儿”了，他们在社区门口摆上免费茶水摊儿，口渴的路人可随意取水喝，不限量。这项活动每周五进行，从每年4月初持续到8月底，已坚持了6年。

来喝杯茶吧

牡丹花开，到洛阳旅游的客人也多了起来。7日上午，涧西区重庆路三社区的志愿者又“出摊儿”了，他们在社区门口摆上免费茶水摊儿，口渴的路人可随意取水喝，不限量。这项活动每周五进行，从每年4月初持续到8月底，已坚持了6年。

3张长条桌子并排摆放，上面放着暖水壶、洛阳旅游地图等物品，旁边有几把椅子，四五位老人或坐或立，其中一位正往纸杯里倒水——7日上午，《洛阳晚报》记者在中州西路一号北街坊门口看到这一幕。因恰逢清明假期，他们把今年首次出摊儿时间推迟了一天。

“口干舌燥的时候，啥都抵不上一杯茶水解渴。”志愿者王爱新说，外地游客在洛阳人生地不熟，想烧热水还得回宾馆，他们守在家门口，就为大家提供点力所能及的便利吧。

70岁的李军子是这个免费茶水摊儿的志愿者。“最早的发起人现在已经80多岁了。”李军子说，社区所处位置距离苏式建筑群不远，每年四五月有不少外地游客经过，加上天气越来越热，2013年，几位志愿者凑在一起商量，不如设个免费茶水摊儿，供来往行人歇歇脚。后来，社区一位擅长理发的居民也加入进来，他们经常一起“出摊儿”，给大家提供免费茶水，还免费为大家理发。慢慢地，越来越多的人加入进来，一直坚持到现在。

志愿者尚建敏说，茶水是志愿者在家烧好掂来的，社区工作人员也很支持他们，买来纸杯供大家使用。之所以把活动定在每周五，是因为社区自从成立志愿者队伍以来，一直把每周五定为固定活动时间。目前，免费茶水摊儿的成员有20多人，年龄最大的92岁，最小的65岁。“每3个成员1组，1组负责1个月，谁有事情可以随时找人替换，不耽误大家喝水。”李军子说。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 张淑丽 文/图）