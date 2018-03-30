洛阳至洛宁客车票即日起降价 优惠票价持续至4月30日

随着来洛赏花游客逐渐增多，我市中短途公路客运迎来小高峰。昨日，记者从市交运集团获悉，为方便赏花出行，洛阳至洛宁客运班线推出优惠票价，单程单人票价最高优惠8元。

随着来洛赏花游客逐渐增多，我市中短途公路客运迎来小高峰。昨日，记者从市交运集团获悉，为方便赏花出行，洛阳至洛宁客运班线推出优惠票价，单程单人票价最高优惠8元。

即日起，洛阳至洛宁的高速客运线路票价，由原来的每人每次28元(单程，下同)，降至每人每次20元；非高速客运线路票价，由原来的每人每次23元，降至每人每次19元。本次优惠活动将持续至4月30日。

目前，洛阳各汽车站运力充沛，可充分满足客流需求。市交运集团工作人员提醒，如果您打算乘坐跨省、跨市汽车线路，请一定携带有效身份证件购买车票，否则将无法购票、乘车。如果售票窗口排队者较多，您还可以使用车站的自助售票机购票，或者通过微信关注“洛阳交运”微信公众号，进入车票预订页面购票。（洛阳晚报记者 智慧）