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4月10日起，洛阳复古铛铛车上路试运营 票价1.5元/人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-03 18:52

　　洛阳网讯 复古的造型，悦耳的“铛铛”声，好像带您穿越回旧时光，再现老洛阳的韵味……今日，记者从洛阳公交集团获悉，4月10日起，墨绿色车体的复古风格公交车——“铛铛车”将从洛阳站驶出，开始上路试运营，为“牡丹花城”增添一道亮丽的风景线。

　　据了解，银隆新能源“铛铛车”在兼具环保优势的基础上，造型十分复古，外观酷似老上海的有轨电车，车前玻璃为三格栅式，车保险杠处采用镂空架构式，内部设施豪华，铺设棕红色仿木地板，全车共设26个仿皮面座椅，32个手拉环，给人宽敞舒适的感觉。车内空调系统、LED照明设施也一应俱全，可谓现代与复古的结合体。

　　在今年牡丹文化节期间，“铛铛车”开始试运营，将在现有发往白马寺、龙门石窟的线路上，与其他公交车型交替发车，具体为发两趟常规车型，发一趟“铛铛车”，票价为1.5元/人次，可使用各类公交IC卡。同时，市公交集团还将结合城市区公交线路运行情况，在市区观光线路上投放“铛铛车”试运营，暂按原线路票价执行。

　　今年牡丹文化节后，我市将召开听证会，拟开通串连多个景点的“铛铛车”旅游专线，该专线不同于一般公交线路且该车型运营成本较高，建议票价初步定为3元/人次，线路及停靠站点如下：

　　白马寺旅游专线：洛阳站发车，走金谷园路、中州路、金业路、九都路、安居路、洛白路到达白马寺。

　　停靠站点:洛阳站、天子驾六博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、丽景门、八路军驻洛办事处纪念馆、洛邑古城、白马寺。

　　龙门石窟旅游专线：洛阳站发车，走金谷园路、中州路、定鼎路、龙门大道到达龙门石窟。

　　停靠站点：洛阳站、天子驾六博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、中国国花园、关林庙、龙门海洋馆、龙门石窟。(记者 郭瑛 通讯员 李涛 王明广)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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